"На стороні миру": Австрія та Угорщина домовилися не давати Україні зброю

Як заявила глава Міноборони Австрії, поширення війни в інші країни Європи — це головна небезпека. Йдеться не лише про безпосередні бойові дії, а й про гібридні методи, такі як збільшення еміграції.

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Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер і міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький зустрілися, щоб обговорити співпрацю країн і війну в Україні. Про це повідомляє oe24.at.

Міністри зійшлися на тому, що дві країни не постачатимуть зброю Україні, щоб "уникнути ескалації". За їхніми словами, вони перебувають на "стороні миру". Однак і Австрія, і Угорщина продовжуватимуть надавати Україні гуманітарну підтримку. Зокрема, допомагати біженцям урятуватися від бойових дій.

Салай-Бобровницький сказав, що Європа живе в небезпечний час, а тому дуже важливо координувати дії та співпрацювати.

Таннер заявила, що зараз найбільша небезпека — поширення воєнних дій в інших країнах Європи. Йдеться не лише про безпосередній напад, а й про гібридну війну, а також збільшення еміграції.

"Ефекти сильно відчуваються не лише в Австрії, а й в Угорщині. Зрештою, маршрут пролягає до нас через наших сусідів", — сказала Таннер.

Таннер також наголосила на співпраці Австрії з Угорщиною в семи закордонних місіях. Водночас міністерка закликала ЄС діяти рішучіше щодо розширення НАТО, що наближається. За її словами, відсутність єдності в європейській безпековій поліції відкриє двері для нових небезпек.

Раніше Фокус писав, що в українському МЗС заявили, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "нічийною землею ". На пресконференції він заявив, що час у війні грає за Росію, а Захід не зможе перемогти. На його думку, Путін не може дозволити собі програти через вибори 2024 року.

Ще нагадаємо, що раніше Клаудія Таннер заявляла, що Україна не зможе виграти війну в найближчому майбутньому. Глава Міноборони Австрії зазначила, що в західних країнах люди все частіше вважають російсько-українську війну тягарем.