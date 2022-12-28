Україна не зможе виграти війну в найближчому майбутньому, – Міноборони Австрії

Глава відомства Клаудія Таннер наголосила, що у західних країнах люди все частіше вважають російсько-українську війну тягарем.

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Міністр оборони Австрії Клаудія Таннер заявила, що найближчим часом Україна не зможе повернути собі всі окуповані Російською Федерацією території. Про це вона розповіла в інтерв'ю газеті Die Welt.

Таннер зазначила, що інтенсивність російсько-української війни залишається дуже високою, що спричиняє суттєві втрати як для РФ, так і для України. Вона припустила, що суттєвих наступальних дій з обох боків варто очікувати навесні.

"Важливо те, що Захід продовжує підтримувати Україну на повну силу, дотримуючись санкцій і залишаючись таким самим єдиним, як і раніше. Без підтримки Заходу Україна була б втрачена", — говорить Таннер.

Глава Міноборони Австрії також зазначила, що її країна дотримується нейтралітету, тому утримується постачання летальної зброї. При цьому від Австрії Україна отримує польові рентгенівські апарати, каски та генератори тепла.

Таннер також прокоментувала слова начальника Генштабу США Марка Міллі про те, що Україна поки що не має можливості виграти війну, вийшовши на кордони 1991 року. Вона зазначила, що поділяє цю позицію, додавши, що РФ все ще має багато ресурсів для ведення бойових дій.

"На щастя, Україна досягла дуже важливих успіхів, але їй потрібно захищати величезну територію. Незрозуміло, чи буде колись переможець у цій війні", — розмірковує Клаудія Таннер.

На думку глави австрійського відомства, Україні та Росії варто поступово повертатися до дипломатії. Вона також наголосила, що деякі країни ЄС наполягають на праві України обирати час та умови для переговорів. Таннер вказала на те, що європейські країни надали Україні багатомільярдну підтримку і повинні знати про те, коли можна буде говорити про дипломатичне врегулювання конфлікту.

"У цьому контексті не можна забувати, що високі ціни на енергоносії, наслідком жорстокої агресивної війни Путіна проти України, яку люди на Заході все частіше вважають тягарем", — сказала Клаудія Таннер.

Нагадаємо, що міністр оборони Австрії Клаудія Таннер також розповіла про те, як в Австрії готуються до можливого блекауту. За її словами, проблеми з енергопостачанням – це лише питання часу.

Ще Фокус писав про те, що Австрія виділить Україні 5 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних атак ЗС РФ. Міністр із захисту клімату Леоноре Гевесслер назвала цю допомогу "актом солідарності" з Україною.