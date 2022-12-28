Украина не сможет выиграть войну в обозримом будущем, – Минобороны Австрии

Глава ведомства Клаудия Таннер отметила, что в западных странах люди все чаще считают российско-украинскую войну бременем.

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Министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что в ближайшее время Украина не сможет вернуть себе все оккупированные Российской Федерацией территории. Об этом она рассказала в интервью изданию Die Welt.

Таннер отметила, что интенсивность российско-украинской войны остается очень высокой, что влечет за собой существенные потери как для РФ, так и для Украины. Она предположила, что существенных наступательных действий с обеих сторон стоит ожидать весной.

"Важно то, что Запад продолжает поддерживать Украину в полную силу, придерживаясь санкций и оставаясь таким же единым, как и прежде. Без поддержки Запада Украина была бы потеряна", — говорит Таннер.

Глава Минобороны Австрии также отметила, что ее страна соблюдает нейтралитет, поэтому воздерживается поставок летального оружия. При этом от Австрии Украина получает полевые рентгеновские аппараты, каски и генераторы тепла.

Таннер также прокомментировала слова начальника Генштаба США Марка Милли о том, что у Украины пока нет возможности выиграть войну, выйдя на границы 1991 года. Она отметила, что разделяет данную позицию, добавив, что у РФ все еще есть много ресурсов для ведения боевых действий.

"К счастью, Украина добилась очень важных успехов, но ей нужно защищать огромную территорию. Неясно, будет ли когда-нибудь победитель в этой войне", — рассуждает Клаудия Таннер.

По мнению главы австрийского ведомства, Украине и России стоит постепенно возвращаться к дипломатии. Она также отметила, что некоторые страны ЕС настаивают на праве Украины выбирать время и условия для переговоров. При этом Таннер указала на то, что европейские страны оказали Украине многомиллиардную поддержку и должны знать о том, когда можно будет говорить о дипломатическом урегулировании конфликта.

"В этом контексте нельзя забывать, что высокие цены на энергоносители, следствием жестокой агрессивной войны Путина против Украины, которую люди на Западе все чаще считают бременем", — заключила Клаудия Таннер.

Напомним, что министр обороны Австрии Клаудия Таннер также рассказала о том, как в Австрии готовятся к возможному блэкауту. По ее словам, проблемы с энергоснабжением — это лишь вопрос времени.

Еще Фокус писал о том, что Австрия выделит Украине 5 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры после ракетных атак ВС РФ. Министр по защите климата Леоноре Гевесслер назвала эту помощь "актом солидарности" с Украиной.