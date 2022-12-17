Акт солидарности: Австрия выделит 5 млн євро на ремонт энергосистемы в Украине

Правительство Австрии занимает нейтральную позицию по поводу войны в Украине, но стремится помочь гражданскому населению.

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Австрия выделит Украине 5 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры после российских обстрелов. О выделении помощи сообщила австрийский министр по защите климата Леоноре Гевесслер, передает издание Kronen Zeitung.

По словам главы ведомства, украинское правительство должно потратить деньги на проведение срочного ремонта объектов энергосистемы. Австрия сохраняет нейтральную позицию по поводу войны в Украине, поэтому должна особенно рьяно поддерживать гражданское население, страдающее от боевых действий. Леоноре Гевесслер считает выделение помощи "актом солидарности" и вкладом в реконструкцию инфраструктуры.

Австрия оказывает помощь Украине в рамках так называемого Энергетического сообщества со штаб-квартирой в Вене. В него входят страны из Европейского союза и несколько государств, расположенных в юго-восточной Европе. Организация создала рабочую группу для оказания Украине безвозмездной помощи в связи с разрушением инфраструктуры, а также организацию поставок энергетического оборудования, топлива и материалов.

Накануне в Украине объявили чрезвычайную ситуацию из-за повреждения энергетики. 16 декабря в результате ракетной атаки энергосистема потеряла более 50% потребления, поэтому "Укрэнерго" ввела чрезвычайные меры.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины потребуется $1 трлн. По его словам, некоторые страны-партнеры пожелали "взять шефство" над отдельным регионами, городами и предприятиями, которые сильнее всего пострадали в результате боевых действий.

Компания ДТЭК заявила, что специалисты не будут восстанавливать энергоинфраструктуру после обстрелов. Как объяснил директор предприятия Дмитрий Сахарук, энергетическое оборудование в Украине на многих объектах было устаревшим, поэтому его лучше полностью заменить.