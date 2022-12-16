В Украине объявили чрезвычайную ситуацию: что происходит с энергетикой

В Министерстве энергетики сегодняшние события в Украине назвали новой террористической атакой россиян, поскольку они целенаправленно бьют по генерации, и по объектам распределения и передачи тока.

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В Украине в пятницу 16 декабря объявлена чрезвычайная ситуация из-за массированной ракетной атаки ВС РФ. Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", украинская объединенная энергетическая система потеряла более 50% потребления.

В сообщении сказано, что в результате массированных ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые, гидроэлектростанции, подстанции магистральных сетей 330-750 кВ) произошла потеря более 50% потребления, что соответствует п. 2.4 Кодекса системы передачи – наступлению режима системной аварии.

"В соответствии с Правилами рынка (Глава 9 пп. 9.1.2) сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 09:00 16.12.2022 года", – отметили в "Укрэнерго".

Тем временем, по информации главы Министерства энергетики Германа Галущенко, всего российские ракеты повредили девять объектов генерации.

"Также повреждены подстанции, которые передают электроэнергию, что привело к ограничению производства по объектам, прежде всего, атомной генерации. Сейчас мы все это фиксируем", — добавил он.

Чиновник отмечает, что россияне снова ударили по генерации, и по объектам распределения и передачи тока.

"Это очередная террористическая атака россиян", – отметил Галущенко.

Ракетная атака по Украине 16 декабря: что известно

ВС РФ 16 декабря выпустили 60 ракет. Враг атаковал Украину крылатыми ракетами Х-555 и Х-101, также запускались "Калибры" из акватории Черного моря. В Киевской ОВА сообщили, что над областью было 40 ракет, из которых сбили 37.

В Днепропетровской ОВА сообщили о 10 сбитых вражеских ракетах. Вместе с тем были попадания по Запорожью — 15 ракет, Кривому Рогу — ракета попала по жилому дому. Пострадало 8 человек и 2 погибло. В Харькове и Полтаве полностью нет электроэнергии, а в Кременчуге и отопления.

Напомним также, что в результате ракетных ударов серьезные повреждения критических объектов зафиксированы в Харькове. Город остался без водоснабжения, отопления и электричества.

Еще Фокус писал, что из-за массированного ракетного удара по всей Украине вводят аварийное отключение электричества. Сотрудники всех служб работают на местах попаданий ракет.