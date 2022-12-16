"Колоссальные разрушения" - что известно о новых ударах россиян по Харькову

Очередная массированная атака ВС РФ оставила харьковчан без воды, отопления и света. По словам мэра города, критические объекты получили серьезные повреждения.

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Российские войска в ходе массированного ракетного обстрела в пятницу, 16 декабря серьезно повредили объекты инфраструктуры в Харькове. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в городе повреждена энергетическая система.

"Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего — энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг", — сообщил мэр.

Он отметил, что в жилых домах Харькова сейчас нет отопления, электричества и водоснабжения. Терехов призвал горожан с пониманием отнестись к ситуации и посещать, в случае необходимости, "Пункты несокрушимости".

"Там вас обеспечат горячими напитками, а также вы сможете подзарядить мобильные телефоны", — добавил Игорь Терехов.

По его словам, аварийные бригады в кратчайшие сроки сделают все, чтобы восстановить все разрушения.

Напомним, российские войска запустили около 60 ракет по всей Украине. ВС РФ обстреляли Киев, Харьков, Запорожье и другие города Украины.

В результате атак во всех регионах страны ввели аварийные отключения электричества. Кроме Харькова, проблемы с водоснабжением есть в Киеве и Кривом Роге, также Кременчуг остался без отопления.

Тем временем, как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, утром 16 декабря Россия выпустила по Украине более 60 ракет, чтобы рассредоточить украинские силы противовоздушной обороны. По его словам, ракеты Х-555 и Х-101 "традиционно" выпускались из бомбардировщиков Ту-95. Также были пуски крылатых ракет "Калибр" из кораблей в Черном море. Игнат оценил работу украинских сил ПВО, как "неплохую", о результатах будет сообщено позже.