"Колосальні руйнування": що відомо про нові удари росіян по Харкову

Чергова масована атака ЗС РФ залишила харків'ян без води, опалення та світла. За словами мера міста, критичні об'єкти зазнали серйозних пошкоджень.

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Російські війська під час масованого ракетного обстрілу в п'ятницю, 16 грудня, серйозно пошкодили об'єкти інфраструктури в Харкові. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, у місті пошкоджено енергетичну систему.

"Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед — енергетична система. Наші комунальні служби разом з енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог", — повідомив мер.

Він зазначив, що в житлових будинках Харкова зараз немає опалення, електрики та водопостачання. Терехов закликав містян із розумінням поставитися до ситуації та відвідувати, в разі потреби, "Пункти незламності".

"Там вас забезпечать гарячими напоями, а також ви зможете зарядити мобільні телефони", — додав Ігор Терехов.

За його словами, аварійні бригади в найкоротший термін зроблять все, щоб відновити всі руйнування.

Нагадаємо, російські війська запустили майже 60 ракет по всій Україні. ЗС РФ обстріляли Київ, Харків, Запоріжжя та інші міста України.

Унаслідок атак у всіх регіонах країни ввели аварійні відключення електрики. Окрім Харкова, проблеми з водопостачанням є у Києві та Кривому Розі, також Кременчук залишився без опалення.

Тим часом, як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зранку 16 грудня Росія випустила по Україні понад 60 ракет, щоб розосередити українські сили протиповітряної оборони. За його словами, ракети Х-555 та Х-101 "традиційно" випускалися з бомбардувальників Ту-95. Також були пуски крилатих ракет "Калібр" із кораблів у Чорному морі. Ігнат оцінив роботу українських сил ППО як "непогану", про результати буде повідомлено пізніше.