Обстріл Києва 16 грудня: у місті працювала ППО, Кличко повідомив про вибухи в трьох районах

Мешканці столиці повідомляють, що в багатьох районах зникла електрика, водопостачання й опалення. Метрополітен зупинив рух.

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Російські війська обстріляли Київ. Звуки вибухів прозвали одразу в кількох районах столиці. Про це повідомляє мер Віталій Кличко.

Уранці 16 грудня ЗС РФ завдали удару по Києву. За повідомленням мера, вибухи було чути в трьох районах:

Деснянський;

Дніпровський;

Голосіївський.

На місце прильотів уже виїхали всі необхідні служби. Кличко закликав мешканців столиці не залишати укриттів, оскільки атака на Київ триває. Також повідомляється, що в Дніпровському та Голосіївському районах була робота ППО.

Кореспонденти Фокусу кажуть, що в деяких районах Києва зникла електроенергія. Після ударів світло почало блимати, а потім погасло.

Припинено роботу київського метрополітену. Як повідомляє Кличко, підземні станції працюють як укриття. Про поновлення руху електропотягів повідомлять додатково. Крім цього, в усіх районах Києва є проблеми з водопостачанням.

"Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок підготуйте запас питної та технічної води", — написав Кличко.

Також радник голови МВС Антон Геращенко опублікував фотографії з метрополітену. Кияни спустилися в підземку, щоб бути в укритті.

[ + – ] Кияни спустилися в укриття

Нагадаємо, російська авіація запустила близько 60 ракет. Армія РФ веде масований обстріл України.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно до 2 гігантів із країн ЄС, щоб зберегти енергосистему країни.