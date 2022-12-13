До двох гігават: Україні потрібен імпорт електроенергії з країн ЄС, — Зеленський (відео)

За словами українського президента, головним завданням наразі є збереження основної енергосистеми країни. Для цього Україна потребує різного обладнання, враховуючи трансформатори та газотурбінні енергоблоки.

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Президент Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу збільшити експорт електроенергії для України через напружену енергетичну ситуацію після низки масованих обстрілів Російської Федерації. Про це він заявив у межах міжнародної конференції "Солідарність з українським народом", яка проходить сьогодні, 13 грудня, у Парижі.

"Як мінімум до завершення цього опалювального сезону в Україні ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми. Тобто, постачання електрики з країн Євросоюзу в Україну. Обсяг — до двох гігават", — розповів глава держави.

За його словами, щоб це стало можливим, необхідне спеціальне рішення євромережі операторів системи збільшити експортну потужність.

Як каже президент, ключовим завданням сьогодні є збереження основної енергосистеми країни, а також гарантування її стабільної роботи, незважаючи на російські спроби "зробити Україну найтемнішим місцем у Європі".

Зеленський наголошує, що Росія використовує енерготерор щодо України, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу в масштабі всієї країни. При цьому Кремль має намір використати блекаут в Україні як демонстрацію нібито поразки Європи та всього демократичного спротиву, уточнює глава держави.

"Тут і зараз ми повинні погодити конкретні речі, які не лише допоможуть Україні вистояти взимку, а й максимально наочно доведуть будь-які антидемократичні, антиєвропейські сили, і насамперед Росії, що Європа навчилася не допускати катастрофи та захищати своїх людей", — вважає Зеленський.

Наразі Україна потребує різних категорій обладнання — трансформаторів, обладнання для відновлення високовольтних мереж, газотурбінних і газопоршневих енергоблоків.

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Нагадаємо, погана погода ускладнює ремонт енергооб'єктів в Україні. Енергетики запустили усі 9 енергоблоків на підконтрольних Україні АЕС для забезпечення стабільності системи.