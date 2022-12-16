"ПВО сработала неплохо": Игнат рассказал, сколько РФ выпустила ракет по Украине 16 декабря

Спикер Воздушных сил сообщил, что Россия "традиционно" наносила удары с помощью крылатых ракет Х-555, Х-101 и "Калибр". Он отметил, что оккупанты впервые применили стратегические бомбардировщики из аэродрома в Энгельсе.

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Утром 16 декабря Россия выпустила по Украине более 60 ракет, чтобы рассредоточить украинские силы противовоздушной обороны. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Какие ракеты РФ выпустила?

По его словам, ракеты Х-555 и Х-101 "традиционно" выпускались из бомбардировщиков Ту-95. Также были пуски крылатых ракет "Калибр" из кораблей в Черном море. Игнат оценил работу украинских сил ПВО, как "неплохую", о результатах будет сообщено позже.

"Также есть работа бомбардировщиков Ту-22 М3, пускающих ракеты Х-22. Работали и самолеты Су-35 ракетами Х-59. ПВО сработало неплохо, результаты мы сообщим… Дронов не было, однако россияне применяли все, что у них было кроме дронов", — рассказал он.

Спикер командования отметил, что оккупанты впервые применили стратегические бомбардировщики Ту-95 из аэродрома в Энгельсе, где недавно прозвучали взрывы.

Напомним, утром 16 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Запорожье, Кривом Роге и других городах Украины.

В результате атак во всех регионах страны вводят аварийные отключения электричества. В Киеве и Кривом Роге проблемы с водоснабжением, а Кременчуг остался без отопления.