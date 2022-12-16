"ППО спрацювала непогано": Ігнат розповів, скільки РФ випустила ракет по Україні 16 грудня

Спікер Повітряних сил повідомив, що Росія "традиційно" завдавала ударів за допомогою крилатих ракет Х-555, Х-101 та "Калібр". Він зазначив, що окупанти вперше застосували стратегічні бомбардувальники з аеродрому в Енгельсі.

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Вранці 16 грудня Росія випустила по Україні понад 60 ракет, щоб розосередити українські сили протиповітряної оборони. Про це розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Які ракети РФ випустила?

За його словами, ракети Х-555 та Х-101 "традиційно" випускалися з бомбардувальників Ту-95. Також були пуски крилатих ракет "Калібр" із кораблів у Чорному морі. Ігнат оцінив роботу українських сил ППО як "непогану", про результати буде повідомлено пізніше.

"Також є робота бомбардувальників Ту-22 М3, які пускають ракети Х-22. Працювали і літаки Су-35 ракетами Х-59. ППО спрацювала непогано, результати ми повідомимо… Дронів не було, проте росіяни використовували все, що в них було, крім дронів" — розповів він.

Спікер командування зазначив, що окупанти вперше застосували стратегічні бомбардувальники Ту-95 з аеродрому в Енгельсі, де нещодавно пролунали вибухи.

Нагадаємо, вранці 16 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали в Києві, Запоріжжі, Кривому Розі й інших містах України.

Унаслідок атак у всіх регіонах країни вводять аварійні відключення електрики. У Києві та Кривому Розі проблеми з водопостачанням, а Кременчук залишився без опалення.