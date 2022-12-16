В Україні оголосили надзвичайну ситуацію: що відбувається з енергетикою

У Міністерстві енергетики сьогоднішні події в Україні назвали новою терористичною атакою росіян, оскільки вони цілеспрямовано б'ють по генерації та об'єктах розподілу і передавання струму.

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В Україні в п'ятницю, 16 грудня, оголошено надзвичайну ситуацію через масовану ракетну атаку ЗС РФ. Як повідомляє пресслужба "Укренерго", українська об'єднана енергетична система втратила понад 50% споживання.

У повідомленні сказано, що внаслідок масованих ракетних обстрілів із боку російських окупантів електроенергетичної інфраструктури України (теплові, гідроелектростанції, підстанції магістральних мереж 330-750 кВ) відбулася втрата понад 50% споживання, що відповідає п. 2.4 Кодексу системи передавання — настання режиму системної аварії

"Відповідно до Правил ринку (Розділ 9 пп. 9.1.2) повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16.12.2022 року", — зазначили в "Укренерго".

Тим часом, за інформацією голови Міністерства енергетики Германа Галущенка, російські ракети пошкодили дев'ять об'єктів генерації.

"Також пошкоджено підстанції, які передають електроенергію, що призвело до обмеження виробництва по об'єктах, насамперед, атомної генерації. Зараз ми все це фіксуємо", — додав він.

Чиновник зазначає, що росіяни знову вдарили по генерації та об'єктах розподілу і передавання струму.

"Це чергова терористична атака росіян", — наголосив Галущенко.

Ракетна атака по Україні 16 грудня: що відомо

ЗС РФ 16 грудня випустили 60 ракет. Ворог атакував Україну крилатими ракетами Х-555 та Х-101, також запускалися "Калібри" з акваторії Чорного моря. У Київській ОВА повідомили, що над областю було 40 ракет, з яких 37 збили.

У Дніпропетровській ОВА повідомили про 10 збитих ворожих ракет. Водночас були влучання по Запоріжжю — 15 ракет, Кривому Розі — ракета влучила в житловий будинок. Постраждало 8 людей і 2 загинуло. У Харкові та Полтаві повністю немає електроенергії, а у Кременчуці й опалення.

Нагадаємо також, що внаслідок ракетних ударів серйозні пошкодження критичних об'єктів зафіксовано у Харкові. Місто залишилося без водопостачання, опалення та електрики.

Ще Фокус писав, що через масований ракетний удар по всій Україні вводять аварійне відключення електрики. Співробітники всіх служб працюють на місцях влучення ракет.