Акт солідарності: Австрія виділить 5 млн євро на ремонт енергосистеми в Україні

Уряд Австрії займає нейтральну позицію щодо війни в Україні, але прагне допомогти цивільному населенню.

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Австрія виділить Україні 5 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. Про надання допомоги повідомила австрійська міністерка із захисту клімату Леонора Гевесслер, передає видання Kronen Zeitung.

За словами глави відомства, український уряд має витратити гроші на проведення термінового ремонту об'єктів енергосистеми. Австрія зберігає нейтральну позицію щодо війни в Україні, тому має особливо завзято підтримувати цивільне населення, яке страждає від бойових дій. Леонора Гевесслер вважає виділення допомоги "актом солідарності" та внеском у реконструкцію інфраструктури.

Австрія надає допомогу Україні в межах так званої Енергетичної спільноти зі штаб-квартирою у Відні. До нього входять країни з Європейського Союзу та кілька держав, розташованих у південно-східній Європі. Організація створила робочу групу для надання Україні безоплатної допомоги у зв'язку з руйнуванням інфраструктури, а також організацію постачання енергетичного обладнання, палива та матеріалів.

Напередодні в Україні оголосили надзвичайну ситуацію через пошкодження енергетики. 16 грудня внаслідок ракетної атаки енергосистема втратила понад 50% споживання, тому "Укренерго" ввело надзвичайні заходи.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на відновлення України потрібно $1 трлн. За його словами, деякі країни-партнери побажали "взяти шефство" над певними регіонами, містами та підприємствами, які найбільше постраждали внаслідок бойових дій.

Компанія ДТЕК заявила, що фахівці не відновлюватимуть енергоінфраструктуру після обстрілів. Як пояснив директор підприємства Дмитро Сахарук, енергетичне обладнання в Україні на багатьох об'єктах було застарілим, тож його краще повністю замінити.