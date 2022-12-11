Відновлювати енергоінфраструктуру після обстрілу не будуть, — ДТЕК

Холдинг, за словами виконавчого директора Дмитра Сахарука, надалі зосередить усі зусилля на створенні нових об'єктів.

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Енергетичне обладнання в Україні було застарілим і часто не модернізованим, тому після війни компанія ДТЕК не відновлюватиме жодної частини зруйнованої енергетичної інфраструктури. Про це в інтерв'ю порталу "Обозреватель" розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Потрібно зрозуміти, що ми хочемо робити: напевно, ми не будемо все обладнання відновлювати, тому що не все воно було новим, не все воно було модернізовано, і нам потрібно буде будувати нове. Це наша можливість модернізувати енергосистему швидше, ніж ми планували в минулого року", — розповів Сахарук.

За його словами, замість підстанції на території 50 га "можна побудувати контактні розподільчі пристрої на базі нових технологій", які займатимуть набагато менше території.

"Це будівля 100 на 100 м, який замінює всю цю велику підстанцію. Це дорожче з точки зору будівництва, але це надійніше і довговічніше, це автоматичне включення, виключення, це зовсім інший рівень автоматизації і зовсім інший рівень надійності", — пояснив виконавчий директор ДТЕК.

Також він зазначив, що на повне відновлення всіх зруйнованих об'єктів знадобиться "від року до двох, а може навіть більше". Проте точні терміни можна буде визначити лише після перемоги, тобто після припинення вогню.

Нагадаємо, у ДТЕК назвали одну з причин відключень світла у Київській області.