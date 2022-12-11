Восстанавливать энергоинфраструктуру после обстрелов не будут, — ДТЭК

Холдинг, по словам исполнительного директора Дмитрия Сахарука, в будущем сосредоточит все усилия на создании новых объектов.

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Энергетическое оборудование в Украине было устаревшим и часто не модернизированным, поэтому после войны компания ДТЭК не будет возобновлять какую-либо часть разрушенной энергетической инфраструктуры. Об этом в интервью порталу "Обозреватель" рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Нужно понять, что мы хотим делать: наверное, мы не будем все оборудование восстанавливать, потому что не все оно было новым, не все оно было модернизировано, и нам нужно будет строить новое. Это наша возможность модернизировать энергосистему быстрее, чем мы планировали в прошлом году", – рассказал Сахарук.

По его словам, вместо подстанции на территории 50 га "можно построить контактные распределительные устройства на базе новых технологий", которые будут занимать гораздо меньше территории.

"Это дом 100 на 100 м, заменяющий всю эту большую подстанцию. Это дороже с точки зрения строительства, но это более надежно и долговечней, это автоматическое включение, выключение, это совсем другой уровень автоматизации и совсем другой уровень надежности", — объяснил исполнительный директор ДТЭК.

Также он отметил, что на полное восстановление всех разрушенных объектов понадобится "от года до двух, а может, даже больше". Однако точные сроки можно будет определить "только после победы, то есть после прекращения огня".

Напомним, в ДТЭК назвали одну из причин отключений света в Киевской области.