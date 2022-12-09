30% аварий из-за этого: в ДТЭК назвали одну из причин отключений света в Киевской области

В компании утверждают, что перенагрузка на электросети местами достигает 200%. А причиной этого является одновременное включение энергоемких приборов по типу бойлеров, стиральных машин и электроплит.

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За последние 2 недели 30% отключений в Киевской области произошли по причине одновременного включения электроприборов и перегрузки сетей вследствие этого. Об это сообщила пресс-служба ДТЭК.

"После того как свет снова включается, жители Киевской области начинают массово включать электроприборы. Это перегружает сети в 2-2,5 раза и в 30% случаев приводит к авариям, из-за чего клиенты снова без света", — заявили в компании.

В ДТЭК объяснили, что электросети строятся под определенную мощность, и в случае одновременного включения электроприборов, в частности, стиральных машин, бойлеров, электроплит и других, сеть перегружается на 100% а иногда и на 200%.

"Несмотря на резервный запас мощности, эта перегрузка в 30% случаев приводит к авариям на электросетях… В наш контакт-центр часто обращаются клиенты с жалобами на отсутствие света по плановым и экстренным отключениям дольше 4 часов. Когда мы начинаем разбираться с этими ситуациями, то оказывается, что в 30% случаев – света нет из-за аварии", — говорится в публикации компании.

В компании дали советы, как минимизировать риски отключений электроэнергии:

выключите электроприборы в комнатах, где нет людей, в случае ограничения электроснабжения

не включайте энергоемкие электроприборы сразу же после появления электроэнергии — необходимо подождать не менее 15 минут после возвращения света. Далее следует включать один прибор, а другой после того, как воспользовались и отключили предыдущий

Напомним, ранее в ДТЭК рассказали о новом режиме отключений света в Киеве.

Также мы писали, что, по словам специалистов, для восстановления генерации электричества на левом берегу Днепра в Киеве может понадобиться несколько недель.