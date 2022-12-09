"Нужны недели": в ДТЭК рассказали о восстановлении электроснабжения на левом берегу Киева

Пока в столице продолжаются ремонтные работы одного из энергетических объектов, жители левого берега получают только 30% от необходимого электроснабжения.

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На восстановление генерации электричества на левом берегу Днепра в Киеве может понадобиться несколько недель, об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости".

"Это вопрос не дней, а недель, которые нужны для того, чтобы восстановиться. Что касается увеличения мощностей – я думаю, это можно быстро решить. И для этого нужно объединение и местных властей, и генерирующих мощностей", — говорит Сахарук.

Директор ДТЭК отметил, что объекты генерации электричества на левом берегу либо не работают из-за повреждений, либо вырабатывают недостаточное количество электроэнергии для снабжения города.

По словам Сахарука, сейчас ведутся работы над увеличением мощностей для перераспределения электроэнергии на упомянутую часть украинской столицы и уменьшения дефицита. Он отметил, что на это может понадобиться несколько дней.

"Возможно, на выходных будет легче", — сказал исполнительный директор ДТЭК.

Дмитрий Сахарук также подчеркнул, что перед энергетиками стоит задача ввести на левом берегу такие же графики отключений света, как и на правом. Для этого, в первую очередь, необходимо восстановить генерацию.

Ранее в ДТЭК рассказали о последствиях последнего ракетного удара армии Российской Федерации по энергосистеме Украины. По словам гендиректора дочерней структуры ДТЭК Сергея Коваленко, обстрел отбросил энергосистему страны на неделю назад.

Еще Фокус писал о том, что в Украине перестанут отключать электричество не раньше весны 2023 года. Сергей Коваленко считает, что говорить о возвращении с аварийных к стабилизационным графикам отключения электроэнергии пока рано.

Напомним, что в случае долгого отсутствия света жители украинской столицы могут писать в ДТЭК Киевские электросети. Украинцы из других регионов тоже могут обращаться в офисы энергокомпаний, которые поставляют электрику бытовым потребителям.