Отбросили на неделю назад: в ДТЭК назвали последствия удара ВС РФ по энергосистеме Украины

Энергетики продолжат экстренные отключения света. В жилых домах Киева, подключенных к энерголиниям критической инфраструктуры, свет будут выключать в ручном режиме.

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Последний массированный ракетный удар армии России по энергоинфраструктуре Украины отбросил энергосистему страны на неделю назад. Об этом написал в Facebook гендиректор энергокомпании YASNO, дочерней структуры ДТЭК, Сергей Коваленко.

Экстренные отключения света продолжаются. В Киеве, по его оценкам, доступная мощность была на уровне 62–67% от обычного потребления.

"Фактически последняя атака отбросила нас где-то на неделю назад. Я надеюсь, мы скоро вернемся к стабилизационным графикам", – подчеркнул Коваленко.

[ + – ] В YASNO прогнозировали, что отказаться от стабилизационных отключений света можно будет не ранее конца марта 2023 года

Yasno продолжает активную работу с ОСМД (объединениями совладельцев многоквартирного дома) и ЖЭКами жилых домов, которые подключены к энерголиниям критической инфраструктуры, заметил он.

В Yasno говорят, что по 474 домам уже есть решение. По словам Коваленко, управляющие компании готовы самостоятельно выключать свет в таких домах во время экстренных или стабилизационных отключений.

"В условиях значительных ограничений главная цель – предоставить электроэнергию именно критической инфраструктуре, а остальное распределить равномерно среди населения", — пояснил решение директор компании.

Компания ДТЭК отметила, что восстанавливать разрушенное РФ оборудование украинским энергетикам помогают зарубежные партнеры и энергокомпании. По словам специалистов, каждый ракетный удар все больше разрушает энергосистему Украины.

Графики стабилизационных отключений в Киеве и области пока не действуют, подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, что ранее в YASNO дали прогноз, когда закончатся стабилизационные отключения света. Это станет возможным, если соблюдать графики отключений зимой и в начале весны.

Сергей Коваленко ранее говорил, что очередная ракетная атака россиян по энергообъектам не сможет полностью отключить Киев от света. Плановые отключения электричества в столице отменили.

Российские войска 5 декабря нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы слышали в Запорожье, Одессе, Виннице, Кривом Роге и Киевской области.

В "Укрэнерго говорили, что на ликвидацию последствий обстрела 5 декабря понадобится несколько дней. Повреждения получили электростанции и подстанции, которые являются частью магистральной сети.