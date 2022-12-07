Відкинули на тиждень назад: у ДТЕК назвали наслідки удару ЗС РФ по енергосистемі України

Енергетики продовжать екстрені відключення світла. У житлових будинках Києва, підключених до енерголіній критичної інфраструктури, світло вимикатимуть у ручному режимі.

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Останній масований ракетний удар російської армії по енергоінфраструктурі України відкинув енергосистему країни на тиждень назад. Про це написав у Facebook гендиректор енергокомпанії YASNO, дочірньої структури ДТЕК Сергій Коваленко.

Екстрені відключення світла продовжуються. У Києві, за його оцінками, доступна потужність становила 62–67% від звичайного споживання.

"Фактично остання атака відкинула нас десь на тиждень назад. Я сподіваюся, ми скоро повернемось до стабілізаційних графіків", – наголосив Коваленко.

[ + – ] YASNO прогнозували, що відмовитися від стабілізаційних відключень світла можна буде не раніше від кінця березня 2023 року

Yasno продовжує активну роботу з ОСББ (об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку) та ЖЕКами житлових будинків, які підключені до енерголіній критичної інфраструктури, зауважив він.

У Yasno кажуть, що у 474 будинках вже є рішення. За словами Коваленка, керівні компанії готові самостійно вимикати світло у таких будинках під час екстрених чи стабілізаційних відключень.

"В умовах значних обмежень головна мета — надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту рівномірно розподілити серед населення", — пояснив рішення директор компанії.

Компанія ДТЕК зазначила, що відновлювати зруйноване РФ обладнання українським енергетикам допомагають закордонні партнери та енергокомпанії. За словами фахівців, кожен ракетний удар дедалі більше руйнує енергосистему України.

Графіки стабілізаційних відключень у Києві та області наразі не діють, наголосили у ДТЕК.

Нагадаємо, що раніше в YASNO дали прогноз, коли закінчаться стабілізаційні відключення світла. Це стане можливим, якщо дотримуватись графіків відключень взимку та на початку весни.

Сергій Коваленко раніше говорив, що чергова ракетна атака росіян по енергооб'єктах не зможе повністю відключити Київ від світла. Планові відключення електрики у столиці скасували.

Російські війська 5 грудня завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи чули у Запоріжжі, Одесі, Вінниці, Кривому Розі та Київській області.

В "Укренерго" говорили, що на ліквідацію наслідків обстрілу 5 грудня знадобиться кілька днів. Пошкодження отримали електростанції та підстанції, які є частиною магістральної мережі.