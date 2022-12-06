"Потрібно 1-2 дні": в Укренерго розповіли про наслідки чергової ракетної атаки ЗС РФ

На думку глави "Укренерго" Володимира Кудрицького, росіяни мали намір спровокувати новий блекаут в Україні.

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Голова управління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що на відновлення енергосистеми після ракетного обстрілу 5 грудня може знадобитися кілька днів. Про це він розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини".

"Атака призвела до досить значних пошкоджень як для електростанцій, так і для наших підстанцій, які є частиною магістральної мережі. Аварійні обмеження будуть, доки деякі енергоблоки, які сьогодні аварійно відключилися під час атаки, набиратимуть потужність", — сказав глава "Укренерго" .

Кудрицький розповів, що на відновлення колишнього рівня виробництва електроенергії може піти 1-2 дні. За його словами, за кілька днів ситуація з енергопостачанням стане більш стабільною.

Володимир Кудрицький також прокоментував ситуацію в Одесі, яка залишилася без води та світла через масований обстріл РФ. Він заявив, що у частини одеситів електрика з'явиться вже за кілька годин. Щодо інших, роботи з налагодження ліній передач уже ведуться.

Глава НЕК також згадав про те, що в Російській Федерації навмисно обрали морозний день для ракетної атаки, щоб завдати максимуму шкоди українській енергетичній інфраструктурі. Він зазначив, що українці не допустили такого сценарію, збивши більшість ракет окупантів.

Кудрицький заявив, що він не має сумнівів у тому, що ЗС РФ мали намір влаштувати для України ще один блекаут. На його думку, перед атакою військові РФ консультувалися з російськими енергетиками, щоб більш ефективно руйнувати українські енергетичні об'єкти.

Нагадаємо, що турецька компанія Karpowership запропонувала направити в Україну судна-електростанції для того, щоб допомогти українцям подолати наслідки масованих обстрілів інфраструктури.

Фокус також писав про те, що у Міністерстві енергетики України мають намір перевіряти коректність застосування графіків відключення світла побутовим споживачам. Моніторинг відключення проводитимуть до закінчення воєнного стану.