Забезпечать світлом до мільйона людей: Туреччина передасть Україні судна-електростанції (відео)

На цей момент відомо, що з "Укренерго" ведуть переговори щодо того, щоб розмістити плавучі електростанції поряд з Одесою.

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Турецька компанія Karpowership пропонує направити в Україну судна-електростанції для того, щоб допомогти українцям подолати наслідки блекауту, спровокованого ракетними обстрілами ЗС РФ. Про це повідомляє Nikkei Asia.

"Обговорюємо з керівництвом "Укренерго" розміщення поряд з Одесою трьох суден-електростанцій загальною потужністю 300 мВт", — сказала член правління Karpowership з комерційних операцій Зейнеп Харезі.

Вона додала, що як тільки буде досягнуто угоди з технічних та комерційних аспектів, компанія займеться розробкою шляхів, якими плавучі електростанції безпечно можуть прибути в Україну.

Харезі також наголосила, що план передачі Україні суден-електростанцій потребує схвалення ООН.

"Я думаю, що нам знадобиться зелене світло на рівні Організації Об'єднаних Націй, щоб реалізувати це, з такими ж винятками, як і у випадку угоди з зерном", — сказала вона.

Плавучі електростанції для українців: коли вони зможуть заробити

За словами представників компанії, залежно від потреб та загальної ситуації плавучі електростанції можуть прибути до України вже до кінця 2022 року. Адже всі кораблі вже готові та здані в експлуатацію. Для того, щоб вони почали виробляти електроенергію для України, потрібно три тижні.

Якщо врахувати, що три судна-електрсотанції працюватимуть на повну потужність, вони зможуть забезпечити електроенергією до 1 мільйона будинків.

Що відомо про плавучі електростанції Karpowership

Karpowership є флагманською компанією турецького холдингу Karadeniz. Він має 36 електростанцій з установками, які можуть виробляти електроенергію, використовуючи мазут чи природний газ.

Karpowership має вісім доступних суден, які можуть генерувати до 2 гігават електроенергії. Цього достатньо, щоб забезпечити харчуванням близько 5 млн будинків. Найбільше судно компанії має потужність 500 мегаватів. Судна приєднують бортову електростанцію до берегової мережі, використовуючи близько кілометра кабелів.

Силові кораблі здебільшого призначені для країн із недостатньо розвиненою інфраструктурою, а також для використання у надзвичайних ситуаціях після стихійних лих чи аварій.

Плавучі електростанції вже добре зарекомендували себе у низці країн Африки. А у грудні 2022 року їхніми послугами можуть почати користуватися європейські держави.

Раніше у Верховній Раді розповіли про стан енергосистеми України. За словами голови профільного комітету ВРУ Андрія Геруса, європейські країни не в змозі надати таку кількість обладнання, яке потрібне Україні для відновлення безперебійної подачі електрики.

Крім того, Андрій Герус заявляв про те, що Україна може імпортувати менше ніж 10% потрібної електрики. У піковий годинник країна споживає близько 16 тисяч МВт, а постачання електроенергії можуть лише частково розв'язати проблему з відключеннями світла.