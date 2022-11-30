"Повністю відремонтувати неможливо": у Раді розповіли про стан енергосистеми України

За словами голови профільного комітету ВРУ Андрія Геруса, європейські країни не в змозі надати таку кількість обладнання, яке потрібне Україні для відновлення безперебійної подачі електрики.

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Повною мірою усунути наслідки обстрілів ЗС РФ в українській енергосистемі можна буде лише по закінченні зими. Таку думку висловив голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Для ремонту необхідне обладнання, виготовлення якого займає щонайменше шість місяців", — сказав Герус.

За його словами, проблему ремонту енергосистеми після ракетного обстрілу окупантів можна було б вирішити за допомогою європейської техніки.

"Обладнання, яке знаходиться на складах у наших європейських партнерів, уже їде до України, його швидко передають", — уточнив голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Проте є два нюанси.

По-перше, українська енергосистема перебуває під постійним обстрілом російських окупантів і в Європі немає такої кількості обладнання, яке потрібно. На його виготовлення піде щонайменше шість місяців.

По-друге, не все європейське обладнання підходить для енергосистем України. Наприклад, у деяких європейських країнах клас напруги трансформаторів відрізняється від наших стандартів. Таке обладнання Україна лагодить за допомогою власних резервів.

Герус також прокоментував актуальну ситуацію у вітчизняній енергетиці на сьогодні.

За його словами, понад 75% потреб споживання електроенергії у країні покриваються. І лише 25% споживачів не має електроенергії. Але вони (споживачі, — ред.) постійно змінюються, бо є графіки відключення електропостачання.

Нагадаємо, раніше Андрій Герус заявляв про те, що Україна може імпортувати менше ніж 10% потрібної електрики. У пікові години країна споживає близько 16 тисяч МВт, а постачання електроенергії можуть лише частково розв'язати проблему з відключеннями світла.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як Україна може протистояти блекауту. За його словами, якщо Україні не вдасться отримати потрібну кількість систем ППО та трансформаторів, ситуація в енергетиці через постійні ракетні удари ЗС РФ нагадуватиме замкнене коло.