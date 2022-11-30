"Полностью отремонтировать невозможно": в Раде рассказали о состоянии энергосистемы Украины

По словам главы профильного комитета ВРУ Андрея Геруса, европейские страны не в состоянии предоставить такое количество оборудования, которое необходимо Украине для возобновления бесперебойной подачи электричества.

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В полной мере устранить последствия обстрелов ВС РФ в украинской энергосистеме можно будет только после окончания зимы. Такое мнение выразил председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Для ремонта необходимо оборудование, изготовление которого занимает не менее шесть месяцев", — сказал Герус.

По его словам, проблему ремонта энергосистемы после ракетных обстрелов оккупантов можно было бы решить с помощью европейской техники.

"Оборудование, которое находится на складах у наших европейских партнеров, уже едет в Украину, его быстро передают", — уточнил председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Однако есть два нюанса.

Во-первых, украинская энергосистема находится под постоянными обстрелами российских оккупантов и в Европе нет такого количества оборудования, которое требуется. На его изготовление уйдет как минимум шесть месяцев.

Во-вторых, не все европейское оборудование подходит для энергосистем Украины. К примеру, в некоторых европейских странах класс напряжения трансформаторов отличается от наших стандартов. Такое оборудование Украина чинит за счет собственных резервов.

Герус также прокомментировал актуальную ситуацию в отечественной энергетике по состоянию на сегодня.

По его словам, более 75% потребностей потребления электроэнергии в стране покрываются. И только 25% потребителей не имеет электроэнергии. Но они (потребители, — ред.) постоянно меняют, потому что есть графики поочередного отключения электроснабжения.

Напомним, ранее Андрей Герус заявлял о том, что Украина может импортировать меньше 10% нужного электричества. В пиковые часы страна потребляет около 16 тысяч МВт, а поставки электроэнергии могут только частично решить проблему с отключениями света.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина может противостоять блэкауту. По его словам, если Украине не удастся получить нужное количество систем ПВО и трансформаторов, ситуация в энергетике из-за постоянных ракетных ударов ВС РФ станет напоминать замкнутый круг.