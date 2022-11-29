Украина может импортировать меньше 10% нужного электричества, — Герус (видео)

В пиковые часы страна потребляет около 16 тысяч МВт, а поставки электроэнергии могут только частично решить проблему с отключениями света.

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Украина может импортировать менее 10% нужного количества электроэнергии. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил нардеп от фракции "Слуга народа", глава профильного комитета по вопросам энергетики ЖКХ Андрей Герус.

По его словам, в пиковые часы Украина потребляет около 16 тысяч мегаватт. Однако, как предупреждает Андрей Герус, с помощью импорта электроэнергии государство не сможет закрыть все потребности страны в энергии.

Поставки э/э в Украину нардеп назвал одним из стабилизирующих факторов в периоды ее дефицита, который позволяет сокращать периоды ограничений электроснабжения, но он не способен полностью разрешить проблемы с экстренными отключениями света.

"То, что мы можем импортировать — это менее 10% нашего потребления, поэтому одним импортом мы не можем закрыть наши потребности. Импорт может помочь нам в сложные часы, импорт может помочь в момент, когда у нас возникают дефициты, помогать, чтобы промежутки, когда нет электроэнергии, были более короткими. Но сам по себе импорт не может разрешить ситуацию, потому что мощность электросети и возможности импорта являются недостаточными с точки зрения физики и техники", — подытожил Герус, комментируя возможный импорт электроэнергии в Украину.

[ + – ] Импорт электроэнергии не решит проблемы с отключениями света в Украине, - Андрей Герус

Отметим, что 27 ноября Украина в тестовом режиме провела импорт электроэнергии из Румынии. В течение нескольких часов государство получило 1 мегаватт энергии, а подобные закупки, как считают в "Энергетической компании Украины", помогут стабилизировать энергосистему страны.

Также сообщалось, что из-за сложной ситуации в энергосистеме ежедневно бытовым потребителям могут включать свет на 5-6 часов.