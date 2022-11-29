Україна може імпортувати менше ніж 10% потрібної електрики, — Герус (відео)

У піковий годинник країна споживає близько 16 тисяч МВт, а постачання електроенергії можуть лише частково вирішити проблему з відключеннями світла.

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Україна може імпортувати менше ніж 10% потрібної кількості електроенергії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив нардеп від фракції "Слуга народу", голова профільного комітету з питань енергетики ЖКГ Андрій Герус.

За його словами, в пікові години Україна споживає близько 16 тисяч мегават. Проте, як попереджає Андрій Герус, за допомогою імпорту електроенергії держава не зможе закрити усі потреби країни в енергії.

Постачання е/е в Україну нардеп назвав одним з факторів стабілізації у періоди її дефіциту, що дозволяє скорочувати періоди обмежень електропостачання, але він не здатний повністю вирішити проблеми з екстреними відключеннями світла.

"Те, що ми можемо імпортувати — це менше ніж 10% нашого споживання, тому одним імпортом ми не можемо закрити наші потреби. Імпорт може допомогти нам у складні години, імпорт може допомогти в момент, коли у нас виникають дефіцити, допомагати, щоб проміжки, коли немає електроенергії, були більш короткими. Але сам імпорт власне не може вирішити ситуацію, тому що потужність електромережі та можливості імпорту є недостатньою з погляду фізики та техніки", — підсумував Герус, коментуючи можливий імпорт електроенергії в Україну.

[ + – ] Імпорт електроенергії не вирішить проблеми із відключеннями світла в Україні, — Андрій Герус

Зазначимо, що 27 листопада Україна у тестовому режимі провела імпорт електроенергії з Румунії. Протягом кількох годин держава отримала 1 мегават енергії, а подібні закупівлі, як вважають в "Енергетичній компанії України", допоможуть стабілізувати енергосистему країни.

Також повідомлялося, що через складну ситуацію в енергосистемі щодня побутовим споживачам можуть вмикати світло на 5-6 годин.