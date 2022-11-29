Українцям щодня можуть вмикати світло на 5-6 годин, — Шмигаль (відео)

Дефіцит, за словами прем'єр-міністра, становить 30%, що коригується у вигляді екстрених відключень електроенергії.

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Ситуація в енергосистемі залишається складною, проте держава має можливість давати електроенергію побутовим споживачам по 5-6 годин на добу. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ситуація в енергосистемі країни залишається досить складною. Стабілізувати її, як стверджує Денис Шмигаль, можна за допомогою швидких ремонтних робіт і потужної системи протиповітряної оборони.

На сьогодні енергосистема країни залишається цілісною — із живленням усі регіони, за винятком Херсонської області, яка сильно замінована та частково контролюється російськими військами.

"Два ключові компоненти, щоб ситуація покращилася: потужна протиповітряна оборона, яка здатна захистити наше небо, та швидкі ремонти пошкодженого енергетичного обладнання. Щодо ППО. За останній місяць суттєвий прогрес. Насамперед завдяки постачанням сучасних західних систем", — продовжив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також зазначив, що поточне виробництво енергії покриває 70% потреб, а рівень дефіциту відповідно залишається на рівні 30%, який коригується обмеженнями споживання у вигляді екстрених відключень. Для побутових споживачів у кожній області залишається 50-60% покриття потреб, і цього вистачає, щоб громадянам надавали електроенергію на 5-6 годин на добу.

"Виробництво, ремонт і встановлення нового енергетичного обладнання — найскладніший технологічний процес, який у мирний час міг займати багато місяців. Сьогоднішній час не мирний, а тому намагаємося місяці перетворити на тижні, а тижні — на дні. Тисячі енергетиків для цього працюють щодня та кожну ніч", — додав Шмигаль, коментуючи складну ситуацію в енергосистемі України.

[ + – ] Українцям щодня можуть вмикати світло на 5-6 годин

Варто зазначити, що в Ладижині Вінницької області оголосили надзвичайну ситуацію військового характеру. Після того, як ЗС РФ здійснила ракетні удари по Ладижинській ТЕС, тисячі місцевих жителів залишилися без опалення.

Також повідомлялося, що в Києві повернули екстрені відключення електроенергії замість планових, про які повідомляв ДТЕК.