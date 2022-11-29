Не минуло й двох годин: у Києві повернули аварійні відключення світла замість планових

У плановому режимі відключення електроенергії українська столиця, судячи з повідомлень ДТЕК, прожила лише півтори години.

Related video

У Києві знову застосували екстрені відключення електроенергії. Компанія ДТЕК повідомила про це через півтори години після того, як оголосили про повернення планових відключень світла за графіками. Про це свідчить пост компанії у її телеграм-каналі.

"Шановні клієнти! У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, зараз не діють", — повідомили у ДТЕК об 11:08.

У компанії запевнили, що енергетики разом з екстреними службами та владою роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Нагадаємо, сьогодні о 09:37 ДТЕК повідомила, що компанія "Укренерго" розпорядилася застосувати у Києві стабілізаційні відключення за графіком замість аварійних відключень світла, які застосовувалися у столиці після масованого ракетного удару з боку військ РФ 23 листопада.

А вчора в компанії повідомили, що у Києві електрику подаватимуть побутовим споживачам двічі на добу на 2-3 години — це необхідно для того, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на устаткуванні.