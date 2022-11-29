Не прошло и двух часов: в Киеве вернули аварийные отключения света вместо плановых

В плановом режиме отключения электроэнергии украинская столица, судя по сообщениям ДТЭК, прожила всего полтора часа.

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В Киеве снова применили экстренные отключения электроэнергии. Компания ДТЭК сообщила об этом всего спустя полтора часа после того, как было объявлено о возвращении плановых отключений света по графикам. Об этом свидетельствует пост компании в ее телеграм-канале.

"Уважаемые клиенты! В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, сейчас не действуют", — сообщили в ДТЭК в 11:08.

В компании заверили, что энергетики вместе с экстренными службами и властями делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Напомним, сегодня в 09:37 ДТЭК сообщила, что компания "Укрэнерго" распорядилась применить в Киеве стабилизационные отключения по графику вместо аварийных отключений света, которые применялись в столице после массированного ракетного удара со стороны войск РФ 23 ноября.

А вчера в компании сообщили, что в Киеве будут подавать электричество бытовым потребителям дважды в сутки на 2-3 часа — это необходимо для того, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.