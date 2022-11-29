Не более 4 часов: Киев впервые с 23 ноября вернулся к отключениям света по графику
После завершения аварийных отключений жители столицы не могут узнать график подачи электроэнергии — сайт ДТЭК "лег" из-за массового наплыва пользователей.
Во вторник, 29 ноября, компания "Укрэнерго" распорядилась применить в Киеве стабилизационные отключения по графику вместо аварийных отключений света, которые применялись в столице после массированного ракетного удара со стороны войск РФ 23 ноября. Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК в своем телеграм-канале.
"Сегодня, по распоряжению госкомпании НЭК Укрэнерго, применяются стабилизационные отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.
Также в компании предложили ознакомиться с графиком отключений света в Киеве на их сайте, однако он оказался перегружен из-за наплыва большого количества пользователей. Тем не менее графики отображаются на сайте дочерней компании ДТЭК — Yasno.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей. Берегите себя и родных!" — добавили в ДТЭК.
Напомним, что вчера в ДТЭК сообщили, что в Киеве будут подавать электричество бытовым потребителям дважды в сутки на 2-3 часа — это необходимо для того, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
Тем временем мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что Киев продолжает испытывать перебои с электро-, тепло- и водоснабжением, поэтому киевские власти рассматривают вариант частичной эвакуации жителей столицы в пригороды.