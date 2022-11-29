Не более 4 часов: Киев впервые с 23 ноября вернулся к отключениям света по графику

После завершения аварийных отключений жители столицы не могут узнать график подачи электроэнергии — сайт ДТЭК "лег" из-за массового наплыва пользователей.

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Во вторник, 29 ноября, компания "Укрэнерго" распорядилась применить в Киеве стабилизационные отключения по графику вместо аварийных отключений света, которые применялись в столице после массированного ракетного удара со стороны войск РФ 23 ноября. Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК в своем телеграм-канале.

"Сегодня, по распоряжению госкомпании НЭК Укрэнерго, применяются стабилизационные отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.

Также в компании предложили ознакомиться с графиком отключений света в Киеве на их сайте, однако он оказался перегружен из-за наплыва большого количества пользователей. Тем не менее графики отображаются на сайте дочерней компании ДТЭК — Yasno.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей. Берегите себя и родных!" — добавили в ДТЭК.

Напомним, что вчера в ДТЭК сообщили, что в Киеве будут подавать электричество бытовым потребителям дважды в сутки на 2-3 часа — это необходимо для того, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Тем временем мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что Киев продолжает испытывать перебои с электро-, тепло- и водоснабжением, поэтому киевские власти рассматривают вариант частичной эвакуации жителей столицы в пригороды.