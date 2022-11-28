"Частичная эвакуация": Кличко рассказал о худшем зимнем сценарии для жителей Киева

По словам мэра столицы, в случае ухудшения ситуации власти не будут проводить полной эвакуации, хотя отключения могут продолжаться до весны.

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Украинская столица продолжает испытывать перебои с электро-, тепло- и водоснабжением, поэтому киевские власти рассматривают вариант частичной эвакуации жителей столицы в пригороды. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в интервью агентству "РБК-Украина".

По его словам, городские власти должны готовиться к различным сценариям, в том числе и к наихудшим. В случае затяжного блэкаута в Киеве полной эвакуации из столицы не будет, однако возможен временный переезд жителей в пригород, где людям предоставят все необходимое.

"Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет — возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы", — сказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что власти владеют информацией о том, что российские оккупанты продолжат наносить удары по инфраструктуре Украины, чтобы запугать украинцев тьмой и холодом, поэтому гражданам следует не забывать запасаться водой и продуктами питания — есть опасность, что отключения могут продолжаться до весны.

"Поэтому просьба иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и павербанки, закачайте офлайн-карты на свои телефоны", — советует Кличко.

Также мэр добавил, что в случае ухудшения ситуации в Киеве, горожанам стоит подумать о том, чтобы переехать в частные сектора, где есть вода и печи. Однако те, у кого нет такой возможности, могут воспользоваться пунктами обогрева, где жители смогут получить необходимое — воду, тепло, телекоммуникации и интернет.

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Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения считают, что этой зимой до 3 млн украинцев будут вынуждены покинуть свои дома в поисках тепла и безопасности. Кроме того с наступлением холодов следует ожидать новой волны коронавируса.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко 21 ноября заявил, что украинцам не стоит паниковать и покидать свои дома из-за боязни блэкаута. По его словам Украина готова к наихудшему сценарию, а украинские энергетики сделают все возможное, чтобы вернуть электричество в дома граждан за несколько дней.