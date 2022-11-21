Уезжать или остаться: в Офисе президента рассказали, к чему готовиться украинцам зимой

Украина подготовилась к любым ситуациям, и даже при тотальном блэкауте энергетики сделают все, чтобы восстановить электроснабжение за несколько дней.

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В Украине на днях мэры городов предположили, что поскольку российские войска хотят разрушить энергетическую инфраструктуру нашей страны в канун зимы, то есть риск того, что электроснабжение, подачи воды и тепла будут нерегулярными. Поэтому украинцам следует подумать об эвакуации из многоквартирных домов. Но замглавы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона заявил, что украинцам не стоит паниковать и покидать свои дома из-за боязни блэкаута.

Как объяснил чиновник, Украина подготовилась к любым ситуациям, и даже при худшем сценарии энергетики сделают все, чтобы восстановить электроснабжение за несколько дней.

"Я бы хотел сразу всех успокоить – выезжать из страны точно никуда не нужно. В информационном пространстве был "взрыв" по поводу выезда. Выезжать никуда не нужно", – сказал Кирилл Тимошенко.

По его словам, власти разрабатывают планы действий на любой случай, прорабатывается вариант и с тотальным отключением света. Впрочем, это вовсе не означает, что такой вариант точно случится.

"Не будет у нас, надеемся, общего блєкаута по всей стране. Да, возможны отключения, да, они возможны не только на час-два. Но уже пройдены этапы того, как мы это чиним", – отметил Кирилл Тимошенко.

Как помогут людям в случае блэкаута

Украинцев точно не оставят в беде, если наихудший сценарий зимы таки случится, а России удастся оставить города без света и воды. Тогда в городах будут работать пункты обогрева. Там можно будет зарядить гаджеты, поесть горячую еду. А критические предприятия будут по возможности работать на генераторах.

"Параллельно будут работать энергетики, чтобы в течение суток-двух-трех починить энергетику. Все зависит от ситуации с ракетными обстрелами. Но в любом случае мы в своей стране, уезжать никуда не нужно, все починим, все стабилизируем", – подытожил Кирилл Тимошенко.

17 ноября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил жителям города покинуть его – отправиться в села. Так как ситуация с поставками электроэнергии, по его словам, будет лишь ухудшаться, а из-за российских обстрелов 53 многоэтажки Ивано-Франковска остались без отопления.

Ранее киевские власти также анонсировали один из сценариев, согласно которому жителей столицы эвакуируют. Хотя в мэрии и отмечают, что верят в лучшее, то есть что эвакуировать не придется. "Система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны планировать все возможные случаи", – отметил Роман Ткачук, директор Департамента муниципальной безопасности КГГА.

Тем временем в "Укрэнерго" заявили, что даже полное отключение электроэнергии не будет означать "конец света".