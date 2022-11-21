Виїжджати чи залишитися: в Офісі президента розповіли, до чого готуватися українцям узимку

Україна підготувалася до будь-яких ситуацій, і навіть за тотального блекауту енергетики зроблять усе, щоб відновити електропостачання за кілька днів.

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В Україні днями мери міст припустили, що оскільки російські війська хочуть зруйнувати енергетичну інфраструктуру нашої країни напередодні зими, то є ризик того, що електропостачання, подачі води та тепла будуть нерегулярними. Тому українцям слід подумати про евакуацію із багатоквартирних будинків. Але заступник голови Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко в ефірі національного телемарафону заявив, що українцям не варто панікувати і залишати свої будинки через побоювання блекауту.

Як пояснив чиновник, Україна підготувалася до будь-яких ситуацій, і навіть за найгіршого сценарію енергетики зроблять усе, щоб відновити електропостачання за кілька днів.

"Я хотів би одразу всіх заспокоїти — виїжджати з країни точно нікуди не потрібно. В інформаційному просторі був "вибух" з приводу виїзду. Виїжджати нікуди не потрібно", — сказав Кирило Тимошенко.

За його словами, влада розробляє плани дій на будь-який випадок, опрацьовується варіант і з тотальним відключенням світла. Втім, це зовсім не означає, що такий варіант точно станеться.

"Не буде у нас, сподіваємося, спільного блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину-дві. Але вже пройдено етапи того, як ми це робимо", — зазначив Кирило Тимошенко.

Як допоможуть людям у разі блекауту

Українців точно не залишать у біді, якщо найгірший сценарій зими таки станеться, а Росії вдасться залишити міста без світла та води. Тоді у містах працюватимуть пункти обігріву. Там можна буде зарядити гаджети, їсти гарячу їжу. А критичні підприємства працюватимуть по можливості на генераторах.

"Паралельно працюватимуть енергетики, щоб протягом доби-двох-трьох полагодити енергетику. Все залежить від ситуації з ракетними обстрілами. Але в будь-якому випадку ми у своїй країні, їхати нікуди не потрібно, все полагодимо, все стабілізуємо", — підсумував Кирило Тимошенко.

17 листопада мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував мешканцям міста залишити його — вирушити до села. Оскільки ситуація з постачанням електроенергії, за його словами, лише погіршуватиметься, а через російські обстріли 53 багатоповерхівки Івано-Франківська залишилися без опалення.

Раніше київська влада також анонсувала один зі сценаріїв, згідно з яким мешканців столиці евакуювали. Хоча у мерії і зазначають, що вірять у краще, тобто що евакуювати не доведеться. "Система цивільного захисту має бути готовою до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми повинні планувати всі можливі випадки", — зазначив Роман Ткачук, директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Тим часом в "Укренерго" заявили, що навіть повне відключення електроенергії не означатиме "кінець світу".