Тиха та безпечна: представлено стіну-вітряк для генерації енергії вдома (відео)

Естетична система Eolic Wall Turbine складається з вертикальних вітряних турбін, здатних вловлювати вітер з будь-якого напрямку.

Нью-йоркський дизайнер Джо Дусет створив систему Eolic Wall Turbine, яка являє собою стіну з вертикальних турбін, здатну генерувати електроенергію для будинку. Про це пише портал ECOticias.

Вітрогенератори, розроблені Джо Дусетом

Повідомляється, що турбіни Eolic Wall Turbine мають вихідну потужність від 2 до 10 кВт. На відміну від звичайних вітрових електрогенераторів, ця система тиха, безпечна для дітей і призначена для недорогого встановлення в будинках.

Турбіни спроектовані так, щоб збирати вітер із будь-якого напрямку, гарантуючи постійний потік енергії. Їхня головна перевага перед сонячними панелями — можливість генерації вночі. Систему можна інтегрувати з комунальним підприємством або об'єднати з акумулятором для зберігання енергії.

Автори статті зазначили, що Eolic Wall Turbine поступається в ефективності промисловим трилопатевим вітряним турбінам. Крім того, стіна з турбін не може вловлювати сильний прибережний вітер, як більші турбіни, оскільки розташована на рівні землі. Це означає, що вона може генерувати лише частину заявленої пікової потужності.

Водночас у виданні наголосили, що однією з переваг Eolic Wall Turbine є естетика. Будучи кінетичною скульптурою, ця система може стати прикрасою для саду та інших просторів на вулиці.

"Сама по собі або в поєднанні з сонячними панелями в якості інтегрованої системи, вітротурбіна Eolic Wall Turbine видається гарним допоміжним джерелом енергії та елементом, що може поліпшити естетику житлових просторів на відкритому повітрі", — ідеться в статті.

Нагадаємо, Джо Дусет також розробив стіну, що складається з безлічі лопатей, які обертаються індивідуально, приводячи до руху мінігенератор, що виробляє електрику.

Також повідомлялося, що Джо Дусет створив безшумну вітрозахисну огорожу Airiva, що складається з восьми модульних вертикальних вітряних турбін.