Тихая и безопасная: представлена стена-ветряк для генерации энергии дома (видео)

Эстетичная система Eolic Wall Turbine состоит из вертикальных ветряных турбин, способных улавливать ветер с любого направления.

Нью-йоркский дизайнер Джо Дусет создал систему Eolic Wall Turbine, которая являет собою стену из вертикальных турбин, способную генерировать электроэнергию для дома. Об этом пишет портал ECOticias.

Ветрогенераторы, разработанные Джо Дусетом

Сообщается, что турбины Eolic Wall Turbine имеют выходную мощность от 2 до 10 кВт. В отличие от обычных ветровых электрогенераторов, эта система тихая, безопасная для детей и предназначена для недорогой установки в домах.

Турбины спроектированы таким образом, чтобы собирать ветер с любого направления, гарантируя постоянный поток энергии. Их главное преимущество перед солнечными панелями — возможность генерации ночью. Систему можно интегрировать с коммунальным предприятием или объединить с аккумулятором для хранения энергии

Авторы статьи отметили, что Eolic Wall Turbine уступает в эффективности промышленным трехлопастным ветряным турбинам. Кроме того, стена из турбин не может улавливать сильный прибрежный ветер, как более крупные турбины, поскольку расположена на уровне земли. Это значит, что она может генерировать лишь часть заявленной пиковой мощности.

При этом в издании подчеркнули, что одним из преимуществ Eolic Wall Turbine является эстетика. Являясь кинетической скульптурой, эта система может стать украшением для сада и прочих пространств на улице.

"Сама по себе или в сочетании с солнечными панелями в качестве интегрированной системы, ветротурбина Eolic Wall Turbine представляется хорошим вспомогательным источником энергии и элементом, который может улучшить эстетику жилых пространств на открытом воздухе", — говорится в статье.

Напомним, Джо Дусет также разработал стену, состоящую из множества лопастей, которые вращаются индивидуально, приводя в движение мини-генератор, вырабатывающий электричество.

Также сообщалось, что Джо Дусет создал бесшумное ветрозащитное ограждение Airiva, состоящее из восьми модульных вертикальных ветряных турбин.