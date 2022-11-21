Не кінець світу: "Укренерго" не виключає масштабний блекаут в Україні

Тривалість довгих вимкнень світла залежатиме від масштабів пошкодження інфраструктури.

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В Україні через складну ситуацію в енергосистемі можливий блекаут. Про це в ефірі телемарафону заявив голова національної енергокомпанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, в Україні можливий блекаут, проте навіть повне відключення електроенергії не означатиме "кінець світу".

Глава "Укренерго" зазначив, що не факт, що країна повністю залишиться без світла цього сезону. У разі блекауту енергетики розпочнуть ремонтні роботи, щоб якнайшвидше повернути побутовим споживачам електроенергію.

Кудрицький також не зміг спрогнозувати тривалість масового вимкнення світла, оскільки все залежить від масштабів пошкодження критичної інфраструктури.

"Це може бути тривалість, порівняна з останньою масованою атакою, може бути довшою, може бути коротшою", — продовжив Кудрицький і додав, що енергетики провели навчання і знають, як необхідно діяти у разі блекауту.

Глава "Укренерго" наголосив, що останніми днями ситуація в енергосистемі покращилася і побутовим споживачам не вводять екстрені або аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, раніше "Укренерго" анонсувало відключення світла в Україні на 21 листопада. У понеділок для побутових споживачів протягом усієї доби застосовуватимуться планові відключення світла.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, що буде з опаленням та водою у морози і чи потрібно виїжджати українцям через можливий блекаут.