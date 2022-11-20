"Укренерго" анонсувало відключення світла в Україні на 21 листопада

Обмеження, за даними енергокомпанії, діятимуть протягом дня.

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У понеділок, 21 листопада, в Україні діятимуть планові відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго".

Повідомляється, що протягом наступної доби в Україні діятимуть планові відключення електроенергії.

У всіх регіонах країни, як інформують в "Укренерго", світло відключатимуть у період із 00:00 до 24:00.

Енергокомпанія зазначила, що протягом вихідних енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергетиці та знизити рівень споживання побутовими споживачами, незважаючи на суттєве погіршення погодних умов.

"21 листопада додаткові аварійні відключення також не прогнозуються. Ми продовжуємо робити все можливе для повернення світла до ваших будинків. "Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги, на які потрібно зменшити споживання", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

Графіки планових відключень електроенергії, як попереджають в "Укренерго", можна уточнити за цим посиланням.

Зазначимо, що раніше в ДТЕК прокоментували чутки про те, що в Україні можуть відключити світло на 10 днів. Зокрема, енергокохолдинг вважає малоймовірним сценарій, за якого країна порине в тривалий блекаут.

Також повідомлялося, що ДТЕК попереджав побутових споживачів Київської області про тривалі відключення електроенергії, які можуть затягтися на 10 днів.

Фокус у своїй статті детально розповідав, що буде з опаленням і водою в морози та чи потрібно виїжджати українцям через можливі тривалі відключення електроенергії.