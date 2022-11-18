Відключення світла в Україні на 10 днів: ДТЕК відповів на чутки, що розповсюдилися в мережі (відео)

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, українці можуть бути без світла 7-10 днів, якщо енергетична система країни не витримає ударів ЗС РФ. Однак у ДТЕК вважають, що повного відключення світла побоюватися не варто.

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Блекаут в Україні — поки малоймовірний прогноз, але якщо енергетична система не витримає ракетних ударів ЗС РФ, на її відновлення може знадобитися від 7 до 10 днів. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі національного телемарафону 18 листопада.

"За сприятливим сценарієм знадобиться три дні, за негативним — від семи до десяти днів на відновлення системи", — сказав він, говорячи про перспективи подальшого розвитку ситуації в Україні.

Харченко наголосив, що зараз блекаут по всій Україні став би унікальним світовим досвідом. За його словами, ніхто у світі жодного разу ще такого експерименту не проводив. Ніхто у світі не кидав у блекаут систему розміром з українську і не намагався її підняти.

"Щобільше, таких масованих ракетних атак енергетична система жодної у світі країни ніколи не переживала. Це унікальний український досвід", — додав він.

Ситуація зі світлом в Україні: що говорять у ДТЕК

Зі свого боку, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук вважає, що повне відключення електрики на території всієї України — сценарій малоймовірний.

За його словами, ситуація в енергетиці зараз складна, але контрольована.

Сахарук пояснив, що блекаут теоретично може бути через значне руйнування як генерації, так і підстанцій, але якщо вчасно відбуватиметься ремонт мереж після обстрілу, то ймовірність такого сценарію буде низькою.

Виконавчий директор ДТЕК також поінформував, скільки коштів знадобиться для відновлення енергетичної системи України. За його словами, щоб відновити пошкоджені електростанції — а в нашій країні їх шість — необхідно 900 елементів обладнання, а для того, щоб відновити мережі — 9 тисяч елементів обладнання.

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Нагадаємо, "Укренерго" закликало українців готуватися до найгіршого. Екстрені відключення електроенергії в Україні можуть стати тривалішими, якщо ЗС РФ продовжать завдавати ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

Фокус також писав про те, що Кремль виправдовував ракетні удари по Україні та пов'язував аварійні відключення електроенергії з небажанням Києва проводити переговори з Москвою.