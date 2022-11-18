Отключение света в Украине на 10 дней: ДТЭК ответил на распространившиеся в сети слухи (видео)
По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, украинцы могут быть без света 7-10 дней, если энергетическая система страны не выдержит ударов ВС РФ. Однако в ДТЭК считают, что полного отключения света опасаться не стоит.
Блекаут в Украине — пока маловероятный прогноз, но, если энергетическая система не выдержит ракетных ударов ВС РФ, на ее восстановление может потребоваться от 7 до 10 дней. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире национального телемарафона 18 ноября.
"По благоприятному сценарию понадобится три дня, по отрицательному – от семи до десяти дней на восстановление системы", — сказал он, говоря о перспективах дальнейшего развития ситуации в Украине.
Харченко подчеркнул, что сейчас блекаут по всей Украине стал бы уникальным мировым опытом. По его словам, никто в мире ни разу еще такого эксперимента не проводил. Никто в мире не бросал в блекаут систему размером с украинскую и не пытался ее поднять.
"Более того, таких массированных ракетных атак энергетическая система ни одной в мире страны никогда не переживала. Это уникальный украинский опыт", — добавил он.
Ситуация со светом в Украине: что говорят в ДТЭК
В свою очередь исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук считает, что полное отключение электричества на территории всей Украины — сценарий маловероятный.
По его словам, ситуация в энергетике сейчас сложная, но контролируемая.
Сахарук объяснил, что блекаут теоретически может быть вследствие значительного разрушения как генерации, так и подстанций, но если вовремя будет происходить ремонт сетей после обстрела, то вероятность такого сценария будет низкой.
Исполнительный директор ДТЭК также проинформировал о том, сколько средств понадобится для восстановления энергетической системы Украины. По его словам, для того чтобы восстановить поврежденные электростанции – а в нашей стране их шесть — необходимо 900 элементов оборудования, а для того, чтобы восстановить сети – 9 тысяч элементов оборудования.
Напомним, "Укрэнерго" призвало украинцев готовиться к наихудшему. Экстренные отключения электроэнергии в Украине могут стать более продолжительными, если ВС РФ продолжат наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры.
Фокус также писал о том, что Кремль оправдывал ракетные удары по Украине и связывал аварийные отключения электроэнергии с нежеланием Киева проводить переговоры с Москвой.