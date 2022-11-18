Длительный блэкаут: "Укрэнерго" призвало украинцев готовиться к наихудшему

Аварийные отключения электроэнергии могут стать более длительными, если РФ продолжит уничтожать энергосистему.

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Украинцев призвали готовиться к наихудшему сценарию из-за ситуации в энергетике. Об этом заявил глава национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владислав Кудрицкий.

По его словам, экстренные отключения электроэнергии в Украине могут стать более продолжительными, если ВС РФ продолжат наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры. В этом контексте Кудрицкий призвал бытовых потребителей готовиться к наихудшему сценарию.

Глава "Укрэнерго" подчеркнул, что энергетики пытаются стабилизировать ситуацию, однако Россия не отказалась от идеи полностью уничтожить энергосистему Украины накануне зимы.

"Готовиться, как известно, надо всегда к самому худшему… Враг вообще хочет уничтожить нашу энергосистему, вызвать длительные отключения. Мы работаем над тем, чтобы не дать ему это сделать. Поэтому готовиться надо, возможно, к длительным отключениям, но сейчас мы вводим графики, которые являются плановыми и мы будем делать все для того, чтобы отключения были не очень длительными", — продолжил Кудрицкий, комментируя тяжелую ситуацию в энергосистеме.

Приоритетными в плане поставок энергии объектами для "Укрэнерго", по его словам, остаются учебные заведения и больницы. Кудрицкий подчеркнул, что эта часть критической инфраструктуры оснащена автономными источниками питания, чтобы у них всегда был свет.

Отметим, что ранее "Укрэнерго" анонсировало плановые и аварийные отключения электроэнергии на 18 ноября в Украине.

Также сообщалось, что Кремль оправдывал ракетные удары по Украине и связывал аварийные отключения электроэнергии с нежеланием Киева проводить переговоры с Москвой.