Планово и аварийно: в "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет в Украине 18 ноября

Люди стали больше потреблять электроэнергии из-за резкого похолодания, это сильно усложняет ситуацию, говорят энергетики. Специалисты вынуждены принудительно отключать электричество почти у 40% абонентов.

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В Украине 18 ноября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, возможен ввод аварийных отключений. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

Усложняет ситуацию в энергосфере ежедневное увеличение потребления электроэнергии в регионах, где возобновили электроснабжение после массированных ракетных ударов армии России 15 ноября, отметили специалисты.

Люди стали больше потреблять электроэнергии из-за резкого похолодания, констатировали в компании.

"Энергетики вынуждены применить ограничения. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже 6-й прицельной ракетной атаки ра..стов по энергообъектам", — сообщила организация.

[ + – ] Только за 15 ноября вражеские ракеты повредили 15 энергообъектов

Ремонтные бригады вынуждены работать круглосуточно, чтобы восстановить разрушенную энергоинфраструктуру, заключила НЭК "Укрэнерго".

Ситуация с электроснабжением в Украине после ракетных ударов ВС РФ

Только за 15 ноября вражеские ракеты повредили 15 энергообъектов, не работают тысячи километров магистральных высоковольтных линий, проинформировали в "Укрэнерго".

Поврежденная инфраструктура необходима для выдачи и передачи электроэнергии из запада на восток. Специалисты вынуждены прибегать к принудительным ограничениям потребления – до 40% по стране.

[ + – ] Этот трансформатор стоит на одной из крупных подстанций на западе. В него попала российская ракета и оставила без света около 400 тысяч человек

"Представим, что в стране большинство ключевых транспортных развязок и мостов на магистральных трассах, по которым можно добраться с запада на восток, больше не пригодны для проезда. Они разрушены. Попасть из Львова в Харьков возможно, но дорог гораздо меньше. Их пропускная способность не может обеспечить большой поток автомобилей. Это означает, что время на дорогу, которое было 8-10 часов, может занимать несколько дней. Где-то придется постоять в пробке и ехать медленнее", — привели пример в компании.

В части областей центрального региона, как рассказали энергетики, свет получили около 70% потребителей. Подготовлены высоковольтные линии для подключения в западном и днепровском регионах.

Отметим, что власти некоторых регионов накануне зимы советуют людям покидать города. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажек ехать в села из-за ухудшения ситуации электроснабжением.

В Киеве 17 ноября действовали экстренные отключения электроэнергии, а энергосистему ограничили на рекордные 523 МВт. Киевляне массово звонят в центры поддержки с вопросами, когда дадут свет, но контакт-центры не справляются с пиковыми нагрузками.

Кремль уже говорил, что российские военные бьют по энергоинфраструктуре в ответ на нежелание Киева сесть с Москвой за стол переговоров.