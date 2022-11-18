Планово и аварийно: в "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет в Украине 18 ноября
Люди стали больше потреблять электроэнергии из-за резкого похолодания, это сильно усложняет ситуацию, говорят энергетики. Специалисты вынуждены принудительно отключать электричество почти у 40% абонентов.
В Украине 18 ноября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, возможен ввод аварийных отключений. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Facebook.
Усложняет ситуацию в энергосфере ежедневное увеличение потребления электроэнергии в регионах, где возобновили электроснабжение после массированных ракетных ударов армии России 15 ноября, отметили специалисты.
Люди стали больше потреблять электроэнергии из-за резкого похолодания, констатировали в компании.
"Энергетики вынуждены применить ограничения. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже 6-й прицельной ракетной атаки ра..стов по энергообъектам", — сообщила организация.
Ремонтные бригады вынуждены работать круглосуточно, чтобы восстановить разрушенную энергоинфраструктуру, заключила НЭК "Укрэнерго".
Ситуация с электроснабжением в Украине после ракетных ударов ВС РФ
Только за 15 ноября вражеские ракеты повредили 15 энергообъектов, не работают тысячи километров магистральных высоковольтных линий, проинформировали в "Укрэнерго".
Поврежденная инфраструктура необходима для выдачи и передачи электроэнергии из запада на восток. Специалисты вынуждены прибегать к принудительным ограничениям потребления – до 40% по стране.
"Представим, что в стране большинство ключевых транспортных развязок и мостов на магистральных трассах, по которым можно добраться с запада на восток, больше не пригодны для проезда. Они разрушены. Попасть из Львова в Харьков возможно, но дорог гораздо меньше. Их пропускная способность не может обеспечить большой поток автомобилей. Это означает, что время на дорогу, которое было 8-10 часов, может занимать несколько дней. Где-то придется постоять в пробке и ехать медленнее", — привели пример в компании.
В части областей центрального региона, как рассказали энергетики, свет получили около 70% потребителей. Подготовлены высоковольтные линии для подключения в западном и днепровском регионах.
Отметим, что власти некоторых регионов накануне зимы советуют людям покидать города. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажек ехать в села из-за ухудшения ситуации электроснабжением.
В Киеве 17 ноября действовали экстренные отключения электроэнергии, а энергосистему ограничили на рекордные 523 МВт. Киевляне массово звонят в центры поддержки с вопросами, когда дадут свет, но контакт-центры не справляются с пиковыми нагрузками.
Кремль уже говорил, что российские военные бьют по энергоинфраструктуре в ответ на нежелание Киева сесть с Москвой за стол переговоров.