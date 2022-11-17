Экстренные отключения света в Киеве: систему ограничили на рекордные мегаватты, — YASNO

По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, из соображений безопасности информация о масштабе и статусе ремонтных работ не обнародуется. А после экстренного отключения энергоснабжение возобновляется только по указанию.

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Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что 17 ноября на протяжении всего дня в Киеве действуют экстренные отключения электроэнергии, а систему в целом ограничили на рекордные 523 МВт. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Коваленко отметил, что это не зависит от компании, а текущая задача энергетиков — обеспечить инфраструктуру и стабилизировать систему. После обстрелов увеличивается число обращений в контакт-центр YASNO.

"За последние дни к нам только по Киеву поступило более 87 тыс. звонков, коллегам — более 184 тыс." — пояснил он, добавив, что контакт-центры не справляются с пиковыми нагрузками, когда за час может поступить 10-15 тыс. звонков.

По его словам, следует понимать, что когда над головой летят ракеты, никто не сможет сразу же ответить на вопрос, когда появится свет.

Вместо операторов службы поддержки, гендиректор компании решил сам ответить на наиболее распространенные вопросы:

Во-первых , отключение на то и экстренное, что неизвестно, сколько оно продлится.

, отключение на то и экстренное, что неизвестно, сколько оно продлится. Во-вторых , операторы тоже не знают, насколько быстро удастся восстановить сети после экстренного отключения. Такую оценку дают энергетики, участвующие в ремонтных работах. Из соображений безопасности информация о масштабе и статусе ремонтных работ не обнародуется.

, операторы тоже не знают, насколько быстро удастся восстановить сети после экстренного отключения. Такую оценку дают энергетики, участвующие в ремонтных работах. Из соображений безопасности информация о масштабе и статусе ремонтных работ не обнародуется. В-третьих , по словам Коваленко, стоит различать экстренные и стабилизационные отключения. Первые могут длиться дольше четырех часов, иногда — еще дольше. Операторы могут принять жалобу, но вряд ли смогут чем-либо помочь.

, по словам Коваленко, стоит различать экстренные и стабилизационные отключения. Первые могут длиться дольше четырех часов, иногда — еще дольше. Операторы могут принять жалобу, но вряд ли смогут чем-либо помочь. В-четвертых, после экстренного отключения энергоснабжение возобновляется только по указанию.

Глава компании советует не звонить операторам, а узнавать текущий статус отключений на сайте YASNO или на страницах социальных сетей. Это эффективнее, чем ждать подключения оператора.

Напомним, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил экстренные отключения света в Украине нежеланием Киева возобновить мирный диалог с РФ. По его словам, ВС РФ уничтожают объекты, относящиеся к оборонно-промышленному комплексу Украины.

Ранее Фокус сообщал, что в ДТЭК объяснили, почему новостройкам в Киеве чаще отключают свет. Многие заселенные дома все еще рассматриваются как стройплощадки, и потому к ним применяются более строгие ограничения.