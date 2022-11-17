Екстрені відключення світла у Києві: систему обмежили на рекордні мегавати, — YASNO

За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, з міркувань безпеки інформація про масштаб та статус ремонтних робіт не оприлюднюється. А після екстреного відключення енергопостачання відновлюється лише за вказівкою.

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Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що 17 листопада протягом усього дня у Києві діють екстрені відключення електроенергії, а систему загалом обмежили на рекордні 523 МВт. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Коваленко зазначив, що це не залежить від компанії, а теперішнє завдання енергетиків – забезпечити інфраструктуру та стабілізувати систему. Після обстрілів збільшується кількість звернень до контакт-центру YASNO.

"За останні дні до нас тільки Києвом надійшло понад 87 тис. дзвінків, колегам — понад 184 тис.", — пояснив він, додавши, що контакт-центри не справляються з піковими навантаженнями, коли за годину може надійти 10-15 тисяч дзвінків.

За його словами, слід розуміти, що коли над головою летять ракети, ніхто не зможе одразу відповісти на запитання, коли з'явиться світло.

Замість операторів служби підтримки гендиректор компанії вирішив сам відповісти на найпоширеніші питання:

По-перше , відключення на те й екстрене, що невідомо, скільки воно триватиме.

, відключення на те й екстрене, що невідомо, скільки воно триватиме. По-друге , оператори теж не знають, наскільки швидко вдасться відновити мережі після екстреного відключення. Таку оцінку дають енергетики, що у ремонтних роботах. З міркувань безпеки інформація про масштаб та статус ремонтних робіт не оприлюднюється.

, оператори теж не знають, наскільки швидко вдасться відновити мережі після екстреного відключення. Таку оцінку дають енергетики, що у ремонтних роботах. З міркувань безпеки інформація про масштаб та статус ремонтних робіт не оприлюднюється. По-третє , за словами Коваленка, варто розрізняти екстрені та стабілізаційні відключення. Перші можуть тривати довше від чотирьох годин, іноді ще довше. Оператори можуть прийняти скаргу, але навряд чи зможуть чимось допомогти.

, за словами Коваленка, варто розрізняти екстрені та стабілізаційні відключення. Перші можуть тривати довше від чотирьох годин, іноді ще довше. Оператори можуть прийняти скаргу, але навряд чи зможуть чимось допомогти. По-четверте, після екстреного відключення енергопостачання відновлюється лише за вказівкою.

Глава компанії радить не дзвонити операторам, а дізнаватися про актуальний статус відключень на сайті YASNO або на сторінках соціальних мереж. Це ефективніше, ніж чекати на підключення оператора.

Нагадаємо, що речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив екстрені відключення світла в Україні небажанням Києва відновити мирний діалог з РФ. За його словами, ЗС РФ знищують об'єкти, що належать до оборонно-промислового комплексу України.

Раніше Фокус повідомляв, що у ДТЕК пояснили, чому новобудовам у Києві частіше відключають світло. Багато заселених будинків все ще розглядаються як будмайданчики, і тому до них застосовуються суворіші обмеження.