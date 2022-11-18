"Выживать в будет тяжело": мэр Ивано-Франковска призвал горожан выехать в села

В многоэтажках Ивано-Франковска во время зимы может не быть света по несколько дней, поэтому жители таких домов должны задуматься о временном переезде в частные дома или сельскую местность, заявил Руслан Марцинкив.

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал горожан, живущих в многоэтажных домах, на зимний период выехать в близлежащие села из-за ухудшающейся ситуации с электроснабжением. Об этом городской голова заявил в эфире радио "Западный полюс".

По словам Марцинкива, на данный момент существует большой риск того, что света в городе во время зимы не будет по несколько дней, а из-за российских ракетных ударов 53 многоэтажки уже остались без отопления.

"Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах", — сказал мэр Ивано-Франковска.

Марцинкив допустил, что у жителей города могут быть знакомые или семья, живущие в селах или в частных домах и необходимо договориться с ними о проживании, так как "очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах".

Марцинкив также призвал жителей близлежащих сел приютить у себя женщин и детей из города. Также мэр Ивано-Франковска заверил, что местные власти подготовят пункты обогрева для жителей многоэтажных домов, однако эти пункты могут не вместить всех желающих.

Тем временем 17 ноября на протяжении всего дня в Киеве действовали экстренные отключения электроэнергии, а систему в целом ограничили на рекордные 523 МВт.

В свою очередь в Кремле объяснили, что Вооруженные силы РФ наносят удары по украинской энергетической инфраструктуре, чтобы склонить Киев к переговорам.