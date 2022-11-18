"Виживати у багатоповерхівках буде важко": мер Івано-Франківська закликав містян виїхати до сілєп

У багатоповерхівках Івано-Франківська під час зими може не бути світла по кілька днів, тому мешканці таких будинків мають задуматися про тимчасовий переїзд до приватних будинків або сільської місцевості, заявив Руслан Марцінків.

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав городян, які мешкають у багатоповерхових будинках, на зимовий період виїхати до довколишніх сіл через погіршення ситуації з електропостачанням. Про це міський голова заявив в ефірі радіо "Західний полюс".

За словами Марцінківа, наразі існує великий ризик того, що світла в місті під час зими не буде по кілька днів, а через російські ракетні удари 53 багатоповерхівки вже залишилися без опалення.

"Рекомендую знайти місце перебування у сільській місцевості чи в індивідуальних будинках", — сказав мер Івано-Франківська.

Марцінків припустив, що у жителів міста можуть бути знайомі чи сім'я, які живуть у селах чи приватних будинках і необхідно домовитися з ними про проживання, оскільки "дуже важко виживатиме у багатоквартирних будинках".

Марцінків також закликав мешканців прилеглих сіл дати притулок у себе жінкам і дітям із міста. Також мер Івано-Франківська запевнив, що місцева влада підготує пункти обігріву для мешканців багатоповерхових будинків, проте ці пункти можуть не вмістити всіх охочих.

Тим часом 17 листопада протягом усього дня у Києві діяли екстрені відключення електроенергії, а систему загалом обмежили на рекордні 523 МВт.

Зі свого боку у Кремлі пояснили, що Збройні сили РФ завдають ударів по українській енергетичній інфраструктурі, щоб схилити Київ до переговорів.