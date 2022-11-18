Планово й аварійно: в "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло в Україні 18 листопада

Люди стали більше споживати електроенергії через різке похолодання, це ускладнює ситуацію, кажуть енергетики. Фахівці змушені примусово відключати електрику майже 40% абонентів.

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В Україні 18 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, можливе введення аварійних відключень. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго" у Facebook.

Ускладнює ситуацію в енергосфері щоденне збільшення споживання електроенергії в регіонах, де відновили електропостачання після масованих ракетних ударів армії Росії 15 листопада, зазначили фахівці.

Люди стали більше споживати електроенергію через різке похолодання, констатували в компанії.

"Енергетики змушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже 6-ї прицільної ракетної атаки ракет по енергооб'єктах", — повідомила організація.

[ + – ] Лише за 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергооб'єктів

Ремонтні бригади змушені працювати цілодобово, щоб поновити зруйновану енергоінфраструктуру, уклала НЕК "Укренерго".

Ситуація з електропостачанням в Україні після ракетних ударів ЗС РФ

Лише за 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергооб'єктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній, повідомили в "Укренерго".

Пошкоджена інфраструктура необхідна для видачі та передачі електроенергії із Заходу на Схід. Фахівці змушені вдаватися до примусових обмежень споживання — до 40% країни.

[ + – ] Цей трансформатор стоїть на одній із великих підстанцій на заході. По ньому поцілила російська ракета й залишила без світла близько 400 тисяч людей.

"Припустимо, що в країні більшість ключових транспортних розв'язок і мостів на магістральних трасах, якими можна дістатися із Заходу на Схід, більше не придатні для проїзду. Вони зруйновані. Потрапити зі Львова до Харкова можливо, але доріг набагато менше. Їхня пропускна спроможність не може забезпечити великий потік автомобілів. Це означає, що час на дорогу, який був 8-10 годин, може тривати кілька днів. Десь доведеться постояти в заторі та їхати повільніше", — навели приклад у компанії.

У частині областей центрального регіону, як розповіли енергетики, світло одержали близько 70% споживачів. Підготовлені високовольтні лінії для підключення в західному та дніпровському регіонах.

Зазначимо, що влада деяких регіонів напередодні зими радить людям залишати міста. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців багатоповерхівок їхати в села через погіршення ситуації електропостачанням.

У Києві 17 листопада діяли екстрені відключення електроенергії, а енергосистему обмежили на рекордні 523 МВт. Кияни масово дзвонять у центри підтримки з питаннями, коли дадуть світло, але контакт-центри не справляються з піковими навантаженнями.

Кремль уже казав, що російські військові б'ють по енергоінфраструктурі у відповідь на небажання Києва сісти з Москвою за стіл переговорів.