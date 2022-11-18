Тривалий блекаут: "Укренерго" закликало українців готуватися до найгіршого

Аварійні відключення електроенергії можуть стати тривалішими, якщо РФ продовжить знищувати енергосистему.

Related video

Українців закликали готуватися до найгіршого сценарію через ситуацію в енергетиці. Про це заявив голова національної енергокомпанії "Укренерго" Владислав Кудрицький.

За його словами, екстрені відключення електроенергії в Україні можуть стати тривалішими, якщо ЗС РФ продовжать завдавати ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. У цьому контексті Кудрицький закликав побутових споживачів готуватися до найгіршого сценарію.

Глава "Укренерго" наголосив, що енергетики намагаються стабілізувати ситуацію, проте Росія не відмовилася від ідеї повністю знищити енергосистему України напередодні зими.

"Готуватися, як відомо, треба завжди до найгіршого... Ворог взагалі хоче знищити нашу енергосистему, спричинити тривалі відключення. Ми працюємо над тим, щоб не дати йому це зробити. Тому готуватися треба, можливо, до тривалих відключень, але зараз ми вводимо графіки, які є плановими, і ми робитимемо все для того, щоб відключення були не дуже тривалими", — продовжив Кудрицький, коментуючи важку ситуацію в енергосистемі.

Пріоритетними у плані постачання енергії об'єктами для "Укренерго", за його словами, залишаються навчальні заклади та лікарні. Кудрицький наголосив, що ця частина критичної інфраструктури оснащена автономними джерелами живлення, щоб у них завжди було світло.

Зазначимо, що раніше "Укренерго" анонсувало планові та аварійні відключення електроенергії на 18 листопада в Україні.

Також повідомлялося, що Кремль виправдовував ракетні удари по Україні та пов'язував аварійні відключення електроенергії з небажанням Києва проводити переговори з Москвою.