"Укрэнерго" анонсировало отключения света в Украине на 21 ноября

Ограничения, по данным энергокомпании, будут действовать в течение всего дня.

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В понедельник, 21 ноября, в Украине будут действовать плановые отключения электроэнергии. Об этом информирует пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Сообщается, что в течение следующих суток в Украине будут действовать плановые отключения электроэнергии.

Во всех регионах страны, как информирует в "Укрэнерго", свет будут отключать в период с 00:00 до 24:00.

Энергокомпания отметила, что в течение выходных энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в энергетике и снизить уровень потребления бытовыми потребителями, несмотря на существенное ухудшение погодных условий.

"21 ноября дополнительные аварийные отключения также не прогнозируются. Мы продолжаем делать все возможное для возвращения света в ваши дома. Укрэнерго не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы, на которые нужно уменьшить потребление", — говорится в сообщении энергокомпании.

Графики плановых отключений электроэнергии, как предупреждают в "Укрэнерго", можно уточнить по этой ссылке.

Отметим, что ранее в ДТЭК прокомментировали слухи о том, что в Украине могут отключить свет на 10 дней. В частности, энергокохолдинг считает маловероятным сценарий, при котором страна погрузится в длительный блэекаут.

Также сообщалось, что ДТЭК предупреждал бытовых потребителей Киевской области о длительных отключений электроэнергии, которые могут затянуться на 10 дней.

Фокус в своей статье детально рассказывал, что будет с отоплением и водой в морозы и нужно ли выезжать украинцам из-за возможных длительных отключений электроэнергии.