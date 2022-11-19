Эвакуация в тепло. Что будет с отоплением и водой в морозы и нужно ли выезжать

Среднесуточная температура в Украине стремительно снижается. При условии многочасовых отключений электроэнергии могут прекратить работу насосы водопроводов, канализации и систем отопления. Насколько серьезными могут быть последствия и нужно ли жителям городов думать об эвакуации.

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В Украине начинаются морозы – в Киеве и области уже 18 ноября дневная температура упала до -2 градусов, а ночью столбик термометра опустился до -5 градусов. Морозные дни вовсе не радуют местные власти, которые обязаны контролировать ход отопительного сезона. Однако в условиях регулярных отключений электроэнергии обеспечить граждан теплом удается не всегда.

17 ноября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей города покинуть его – отправиться в села. Так как ситуация с поставками электроэнергии, по словам городского головы, будет лишь ухудшаться, а из-за российских обстрелов 53 многоэтажки Ивано-Франковска остались без отопления.

Мэр Ровно Александр Третяк сообщил, что полным ходом идет подготовка оснащения теплопунктов по всему городу. "В каждом из этих пунктов будет все необходимое – генератор, обогреватели, чтобы жители общины, смогли переждать ситуацию, когда одновременно не будет отопления и электроэнергии. Будет также возможность зарядить мобильные телефоны", – отметил мэр.

То есть, в городах Украины идет подготовка к ситуации, когда жители многоквартирного жилого фонда будут лишены на длительный период не только электроэнергии, но и тепла.

Отопительный сезон начался. Какие проблемы могут быть с водой и теплом без электроэнергии

Системы водоснабжения, отопления и канализации связаны с электроэнергией – в секторе многоквартирных домов технологии обеспечения украинцев этими благами работают только при условии электропитания. То есть, все системы, бойлерные и котельные должны быть обеспечены бесперебойным электроснабжением.

"Для подачи тепла рисков меньше – системы многих городов оборудованы резервными источниками, устанавливаются генераторы, мы, как пылесос, собрали уже генераторы по всей Европе, а теперь собираем по всему миру уже. Во многих городах системы теплоснабжения более-менее защищены. Если говорить о стратегических отключениях, то тепло будет отключаться в последнюю очередь, я думаю, мы не дойдем до ситуации, когда случится катастрофическое отключение тепла", — надеется директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он также считает, что не исключены из-за перебоев с электроэнергией отключения подачи воды, но, в целом, по его мнению, катастрофических отключений не будет.

"Я уверен, что мы сможем избежать ситуации, когда у людей нет воды и тепла дольше 12-14 часов в сутки", — отметил Александр Харченко.

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Если электроэнергии не будет длительное время, то главным риском для магистральных трубопроводов и внутридомовых систем водо- и теплоснабжения становится риск заморозки воды в трубах. В таком случае, если вода вовремя не будет слита из системы, а сама система не будет законсервирована, при минусовых температурах есть очень высокая вероятность повреждения магистрали.

Пример такого масштабного аварийного повреждения – город в ныне оккупированной части Луганской области Алчевск: в 2006 году при температуре -25 градусов и даже ниже крупный город остался полностью без отопления. Причем, на две недели. Тогда для решения проблем Алчевска понадобилось личное участие президента Виктора Ющенко. Однако сейчас эксперты не склонны ожидать столь масштабные проблемы для украинских городов из-за перебоев с электроэнергией. Подробно история алчевской трагедии вспоминается в недавнем материале ВВС.

[ + – ] На фото — Алчевск, в квартиры дома рабочие тянут рукава теплогенератора для разогрева коммуникаций Фото: УНИАН

"Я бы не пугал тем опытом Алчевска-2006, да, мы изучали печальный опыт 2006 года, там, в первую очередь, причиной была тупость местной власти — были приняты неправильные решения. Не просчитали риск размораживания систем. А к такому нужно быть готовым. Тогда был мороз -25, и система быстро замерзла, водопроводы лопнули", — говорит народный депутат и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко. Он подчеркивает: в таком вопросе, как вероятные аварии систем теплоснабжения, не последнюю роль играет профессионализм местной власти.

Неработающие насосы при температуре минус 10 и ниже способны спровоцировать аварии на трубопроводах через 10-14 часов

Впрочем, пока эксперты видят огромные риски – ведь далеко не все местные власти уже начали активную коммуникацию с коммунальными предприятиями, ОСМД и частными ЖЭКами относительно угроз, которые существуют в связи с отключениями электроэнергии. Также неясно, готовится ли местная власть в городах страны консервировать системы, чтобы избежать масштабных аварий трубопроводов.

Глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил: работа органов местного самоуправления в Киеве по выстраиванию коммуникаций с ЖЭКами ведется несистемно.

"В других городах органы местного самоуправления провели собрания, собрали глав управляющих компаний. ОСМД, провели инструктаж, как действовать в той или иной ситуации. А в Киеве далеко не все ОСМД и управляющие компании не то, что собраны, они даже не имеют контакта с киевскими властями, чтобы отстроить модель информирования, консервирования систем, сроки выполнения таких работ. К сожалению, модели нет. Возможно, были совещания с коммунальными предприятиями, которые обслуживают 8 тысяч домов, но есть еще 3 тысячи многоквартирных домов, что обслуживаются частными ЖЭКами и другими предприятиями. ОСМД мало что известно – я пообщался со многими, никакой информации нет", — говорит Олег Попенко.

[ + – ] Система без работы насосов в морозное время очень быстро выйдет из строя Фото: baileyokc.com

Он предупреждает: чем ниже температура, тем выше риск быстрого выхода из строя систем водо- и теплоснабжения при условии длительных отключений электроэнергии.

"Если минус 5-10 градусов, а электроэнергии не будет 16-24 часа, то этого достаточно, чтобы система начала замерзать. Это если не будет работающих насосов. А дальше – хуже. При минус 10-20 градусах отсутствие питания насосов в течение 12 часов приведет к аварии", — отмечает Олег Попенко.

Нужна электроэнергия. Какие есть способы обеспечить тепло и воду при отключениях

В условиях регулярного отсутствия электроэнергии многие коммунальные предприятия принимают решение об оснащении своих систем резервными источниками питания – генераторами. Часть такого оборудования поступает в города в виде гуманитарной и благотворительной помощи. Например, в Харьковскую область ЮНИСЕФ доставил 14 генераторов для больниц, поликлиник и водоканала. Компания "Луцкводоканал" сообщила ранее, что в случае отключений водоканал будет разворачивать резервные элементы питания, чтобы обеспечить минимальное давление в системе водопроводов города.

[ + – ] Чтобы сохранить исправность магистралей, необходимо резервное питание насосов водоканалов и других коммунальных предприятий Фото: plumbingheatingcoolingnj.com

"В зависимости от возможной степени поражения или степени возникновения проблемы, у нас есть определенные возможности поддерживать минимальное давление в сети за счет резервов воды. При этом вода в системе водоснабжения будет питьевой в течение 72 часов. Также оперативно будет предоставляться информация о дополнительных пунктах разлива или отбора воды в зависимости от ситуации", — отметили в компании.

Однако если коммунальные предприятия во многих городах уже оснащены резервными источниками, то этого нельзя сказать о многоквартирных домах, где работа систем связана с электропитанием.

"Можно устанавливать (на некоторое оборудование — Фокус) бесперебойники, аккумуляторы, но мы должны понимать, насколько ж их хватит. А генератор можно ставить только в отдельном помещении около дома. И сейчас огромные цены – более 60 тыс грн на пятикиловаттный генератор. Не у всех домов есть мусоросборник на 15 квадратов, чтобы там поставить генератор. А так, действительно, аккумулятор, бесперебойник или генератор можно установить, чтобы работал домовой насос", — говорит Олег Попенко.

[ + – ] Коммунальные предприятия оснащают оборудование генераторами, чтобы питать насосы во время отключений Фото: Shutterstock

По словам Олега Попенко, во Львове и Киеве местные власти уже приняли решение о компенсации затрат на покупку генератора.

"Управляющим компаниям Киева выделили средства из городского бюджета на подготовку к отопительному сезону. Но мы не знаем, куда именно пойдут эти средства – они могут пойти как на генераторы, так и на зарплаты сотрудникам. О прозрачности использования средств речи нет", — считает Попенко. И добавляет: жилищно-коммунальное хозяйство Киева не готово к крайне сложному отопительному сезону.

"Даже без войны в прошлом году отопительный сезон начался 30 декабря. Многоквартирный фонд вообще не готов к отопительному сезону", — полагает эксперт.

Генераторы – практически единственное решение для многоквартирных домов, где домовая система водоснабжения работает только при условии электроснабжения. Но юристы напоминают: установка генератора в доме требует выполнения ряда условий. Ведь есть специальные требования к дизельным генераторам, которые прописаны в профильном Приказе Минэнерго "Об утверждении Правил пожарной безопасности в компаниях, предприятиях и организациях энергетической отрасли Украины" от 26.09.2018 № 491.

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"Отдельно установленные дизель-генераторы должны иметь исправное ограждение по всему периметру, а также автодороги для подъезда пожарной техники. Подача топлива из резервуаров в расходные баки производится только с помощью ручных насосов или насосов с электроприводом. Запрещается подача топлива с помощью ведер и переносных бачков. Емкости с топливом должны быть оборудованы запорной арматурой и герметичными крышками", — перечислил правила Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner.

Эвакуация в село. Нужно ли планировать выезд из многоквартирных домов

Не только мэр Марцинкив озвучивал предложение горожанам перебраться в более уютное и теплое место, чем большой город. Ранее киевские власти также анонсировали один из сценариев, согласно которому жителей столицы эвакуируют. Хотя в мэрии и отмечают, что верят в лучшее, то есть, что эвакуировать никого не придется.

"Система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны планировать все возможные случаи", – отметил Роман Ткачук, директор Департамента муниципальной безопасности КГГА. По его словам, городские власти делают все, чтобы минимизировать для жителей последствия постоянных атак РФ на объекты критической инфраструктуры.

"В каждом районе Киева подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой. Они будут обустроены на базе социальных объектов, поскольку именно там будут обеспечены тепло- и энергоснабжение в случае критической ситуации. Эти пункты оборудуют всем необходимым: теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами отдыха, банками теплой одежды и теплыми одеялами. Дополнительно пункты будут оборудованы генераторами аварийного питания, тепловыми пушками. Неподалеку будут дежурить сотрудники скорой помощи", — говорится в сообщении КГГА.

[ + – ] В условиях высоких рисков отсутствия тепла в городах готовят теплопункты для обогрева Фото: УНИАН

Эксперты говорят, что, скорее всего, если эвакуация и случится, то лишь индивидуальная, когда сами жители того или иного города будут выезжать в сельскую местность в поиске автономного водо- и теплоснабжения.

"Мы уже видели эвакуацию сразу после нападения России. Причем тут КГГА? Они тогда уже "помогли" — только дороги поперекрывали, чтобы люди сутками стояли в пробках. Потому эти басни о эвакуации миллионов людей – я бы просто хотел на это посмотреть. Люди сами себе просчитывают варианты эвакуации, думаю, взрослые люди имеют вариант Б, как минимум, а еще и вариант В", — говорит Алексей Кучеренко.

По его мнению, лучшее, что власти сегодня могут сделать, — это обеспечить эффективную защиту энергообъектов.

"ПВО – наш первый бог. К сожалению, констатирую очевидные недоработки защиты объектов инфраструктуры – электрических сетей. Убежден, там можно было лучше защищать. Особенно по Киеву и области", — считает Кучеренко.

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А, по мнению Олега Попенко, Киев не может провести организованную эвакуацию, так как для этого нет никакой инфраструктуры и подготовленной системы. Так что в вопросе выезда из города при условии длительного отсутствия электроэнергии, воды и отопления, украинцам лучше полагаться на самих себя.

"Мы можем рассчитывать на себя, если есть авто, то чтобы оно было заправлено и в рабочем состоянии, чтобы самостоятельно выехать в сельскую местность, где можно обеспечить себя теплом и водой. Этот способ собственной эвакуации нужно искать уже сейчас, чтобы потребность в выезде не стала сюрпризом", — резюмировал Олег Попенко.