Без света и тепла. Эксперты рассказали, что угрожает украинцам зимой 2023 года

Риски ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры сохраняются. Поэтому украинцам нужно быть готовыми к веерным отключениям и перебоям с отоплением.

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Веерные отключения после обстрелов РФ стали суровой реальностью для жителей многих городов Украины. Специалисты энергокомпании "Укрэнерго" и облэнерго быстро восстановили энергоснабжение во всех регионах Украины. Но как пишет Фокус в своем обзоре "Темные времена. Угрожают ли украинцам зимой веерные отключения и холодные батареи", к сожалению, развитие ситуации в энергетике зависит от дальнейших действий агрессора.

"Пока войска РФ продолжают разрушать украинскую энергетическую инфраструктуру, будет существовать угроза аварийных или плановых отключений электроэнергии. Очевидно, такие масштабные атаки, как 10 октября, ежедневно проводить невозможно, но чем ближе к холодам, тем вероятнее последующие попытки", — предупреждает Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора".

В ситуации неопределенности собеседница Фокуса призывает украинцев быть готовыми к веерным или аварийным отключениям электроэнергии, которые могут продолжаться от нескольких часов до пары дней подряд. Хоть украинские энергетики и творят чудеса, для ликвидации последствий терактов РФ все же требуется время.

Чем холоднее за окном, тем сложнее ликвидировать последствия ударов по энергетической инфраструктуре. Ведь, как объясняют эксперты, выведение из строя ТЭЦ в отопительный период оставляет жителей городов не только без электроэнергии, но и без тепла. Ведь практически все домохозяйства в больших городах пользуется централизованным отоплением.

В Украине для предотвращения таких ситуаций, по словам Олега Попенко, главы Союза потребителей коммунальных услуг, закупают модульные, мобильные котельные, которые можно направить туда, где требуют ремонта теплокоммунэнерго. Также в стране запасаются мобильными генераторами для поставки электроэнергии водоканалам и теплокоммунэнерго во время перебоев с электроснабжением.

"Город должен иметь мобильные модульные котельные, пункты обогрева, куда люди смогут прийти погреться, если исчезнет отопление. Желательно иметь резервный источник питания в самом доме – несколько генераторов, небольшую солнечную панель", — добавляет Татьяна Бойко. Собеседница Фокуса выражает надежду, что украинские энергетики уже подготовились к разным форс-мажорам, поэтому апокалиптические сценарии моделировать не стоит.

Однако даже если повреждений энергосистемы в результате обстрелов больше не будет, Олег Попенко не исключает продолжения практики веерных отключений из-за дефицита электроэнергии на фоне нехватки угля. Если зима будет особенно суровой, что ведет к увеличению энергопотребления, риски реализации такого сценария усиливаются.

В то же время, Борис Додонов, руководитель Центра энергетической трансформации и устойчивого развития KSE institute, заверил Фокус, что при условии отсутствия новых терактов РФ против украинской энергетической инфраструктуры страна способна нормально пройти зимний период благодаря существенному снижению спроса на электроэнергию. Эксперт уточняет, что падение уровня энергопотребления объясняется сокращением промышленного производства, особенно в металлургической отрасли, и выездом из Украины в поисках спасения от российской агрессии значительной части населения.

Подробнее риски зимы и отопительный сезон 2023 года Фокус анализирует в своем обзоре "Темные времена. Угрожают ли украинцам зимой веерные отключения и холодные батареи". Ранее Фокус выяснял, могут ли отключить отопление домам с большими долгами за коммунальные услуги.