Без світла та тепла. Експерти розповіли, що загрожує українцям узимку 2023 року

Ризики ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури зберігаються. Тому українцям потрібно бути готовими до віялових відключень і перебоїв з опаленням.

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Віялові відключення після обстрілів РФ стали суворою реальністю для мешканців багатьох міст України. Фахівці енергокомпанії "Укренерго" й обленерго швидко відновили енергопостачання у всіх регіонах України. Але як пише Фокус у своєму огляді "Темні часи. Чи загрожують українцям взимку віялові відключення і холодні батареї", на жаль, розвиток ситуації в енергетиці залежить від подальших дій агресора.

"Поки війська РФ продовжують руйнувати українську енергетичну інфраструктуру, існуватиме загроза аварійних або планових відключень електроенергії. Очевидно, такі масштабні атаки, як 10 жовтня, щодня проводити неможливо, але чим ближче до холодів, тим ймовірніші наступні спроби", — попереджає Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадської мережі "Опора".

У ситуації невизначеності співрозмовниця Фокусу закликає українців бути готовими до віялових чи аварійних відключень електроенергії, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів поспіль. Хоча українські енергетики і творять дива, для ліквідації наслідків терактів РФ все ж таки потрібен час.

Що холодніше за вікном, то складніше ліквідувати наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі. Адже, як пояснюють експерти, виведення з ладу ТЕЦ в опалювальний період залишає мешканців міст не лише без електроенергії, а й без тепла. Адже практично всі домогосподарства у великих містах користуються централізованим опаленням.

В Україні для запобігання таким ситуаціям, за словами Олега Попенка, голови Спілки споживачів комунальних послуг, закуповують модульні, мобільні котельні, які можна відправляти туди, де потребують ремонту теплокомуненерго. Також у країні запасаються мобільними генераторами для постачання електроенергії водоканалам і теплокомуненерго під час перебоїв з електропостачанням.

"Місто повинно мати мобільні модульні котельні, пункти обігріву, куди люди зможуть прийти погрітися, якщо зникне опалення. Бажано мати резервне джерело живлення власне в будинку — кілька генераторів, невелику сонячну панель", — додає Тетяна Бойко. Співрозмовниця Фокусу висловлює сподівання, що українські енергетики вже підготувалися до різних форс-мажорів, тож апокаліптичні сценарії моделювати не варто.

Однак навіть якщо пошкоджень енергосистеми внаслідок обстрілів більше не буде, Олег Попенко не заперечує продовження практики віялових відключень через дефіцит електроенергії на тлі нестачі вугілля. Якщо зима буде суворою, що веде до збільшення енергоспоживання, ризики реалізації такого сценарію посилюються.

У той же час, Борис Додонов, керівник Центру енергетичної трансформації і сталого розвитку KSE institute, запевнив Фокус, що за умови відсутності нових терактів РФ проти української енергетичної інфраструктури країна здатна нормально пройти зимовий період завдяки суттєвому зниженню попиту на електроенергію. Експерт уточнює, що падіння рівня енергоспоживання пояснюється скороченням промислового виробництва, особливо в металургійній галузі, та виїздом з України у пошуках порятунку від російської агресії значної частини населення.

Докладніше ризики зими й опалювальний сезон 2023 року Фокус аналізує у своєму огляді "Темні часи. Чи загрожують українцям взимку віялові відключення і холодні батареї". Раніше Фокус з'ясовував, чи можуть вимкнути опалення будинкам із великими боргами за комунальні послуги.